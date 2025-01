XRP Kurs Prognose: Preis schießt 10 % in die Höhe und wieder über 3 $

Innerhalb weniger Stunden legte der Preis von XRP gerade um 10 % zu und stieg wieder über die psychologisch wichtige 3-Dollar-Marke. Doch die Frage die sich jetzt stellt lautet: Kann XRP dieses Momentum halten und möglicherweise noch im Februar ein neues Allzeithoch erreichen?

XRP ist heute schon wieder 3,10 $ wert

XRP gehörte mit Abstand zu den größten Profiteuren von Donald Trumps Wahlsieg bei der US-Präsidentschaftswahl und seinem jüngsten Amtsantritt. So konnte der Coin in den letzten Monaten zwei massive Rallyes verzeichnen, die Anleger über die durchwachsene Performance der vorangegangenen Monate und Jahre hinweg trösteten. Bereits im November stieg der Kurs von 0,50 $ auf zwischenzeitlich über 2,50 $ an. Nach einer gewissen Konsolidierung folgte in der ersten Januarhälfte bis zu Donald Trumps Amtsantritt eine weitere Rallye, die XRP auf ein neues Jahreshoch von bis zu 3,40 $ katapultierte.

Daraufhin setzte eine erneute Konsolidierung ein, und der Coin tradete die meiste Zeit um das Niveau von 3,10 $. Mit der gestrigen Korrektur fiel der Wert von XRP jedoch kurzfristig auf kaum mehr als 2,70 $. Erfreulicherweise gelang dem Coin eine V-förmige Erholung, und heute liegt er mit einem 24-stündigen Kursgewinn von über 10 % wieder auf dem Niveau von vorgestern bei 3,13 $.

Auch die Marktkapitalisierung von XRP erholte sich und liegt nun wieder über 180 Milliarden $, während das Handelsvolumen mit 11 Milliarden $ in den letzten 24 Stunden auf einem sehr hohen Niveau verharrte. Damit nähert sich der Coin erneut seinem bisherigen Allzeithoch von 3,84 $, das im Jahr 2018 während des vorletzten Bullenmarkts erreicht wurde. Viele Anleger fragen sich jetzt, ob XRP möglicherweise schon im Februar ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Neues Allzeithoch im Februar?

Das wird wahrscheinlich maßgeblich davon abhängen, ob auch der Rest des Kryptomarktes eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erfährt. Die krypto-freundliche Politik von Donald Trump und erste Executive Orders, die Krypto-Unternehmen und Kryptowährungen in den USA zugutekommen, haben bereits für einiges an Euphorie gesorgt. Sollte tatsächlich eine nationale Bitcoin-Reserve oder Krypto-Reserve beschlossen werden und in dieser Reserve vielleicht sogar XRP inkludiert sein, könnte das bei XRP eine weitere Rallye auslösen.

Strong Rumor, don't shoot the messenger but hearing it through reliable channels.



The strategic stockpile they are discussing is $BTC and… $XRP.



Not a joke. We will see, - The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 23, 2025

Ähnlich positiv zu bewerten wären Nachrichten über die Genehmigung von XRP-ETFs, welche bereits von vielen Vermögensverwaltern in den USA beantragt wurden. Eine oder beide dieser Entwicklungen könnten eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung eines neuen Jahreshöchststands zur Folge haben und XRP möglicherweise sogar auf ein neues Allzeithoch verhelfen. Ob das bereits im Februar eintreten wird, bleibt jedoch ungewiss.

Für das Jahr 2025 rechnen die meisten Analysten allerdings mit höheren Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, als sie die Gefahr einer Korrektur auf das Niveau von 2024 bei XRP sehen. Trotzdem ist das Aufwärtspotenzial des Coins im Vergleich zu jüngeren Kryptowährungen mit geringerer Marktkapitalisierung deutlich eingeschränkt. Daher suchen viele Anleger derzeit nach Investitionsalternativen in jüngeren Kryptowährungen, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Jetzt WEPE als Investitionsalternative zu XRP?

Ein gutes Beispiel für einen solchen Coin stellt derzeit unter anderem WEPE dar. Hierbei handelt es sich um einen jungen Meme-Coin, der sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet. Tatsächlich kann dieser Coin derzeit noch nicht am offenen Markt gehandelt werden und ist an keiner Krypto-Börse gelistet. Stattdessen ist der Kauf lediglich über die offizielle Website von Wall Street Pepe und das dort befindliche Presale-Widget möglich. Hier kann der Coin ganz einfach mit Bankkarte oder auch mit etablierten Kryptowährungen erworben werden. Der Kauf ist aktuell noch zu einem rabattierten Preis von 0,0003665 $ möglich.

Der Presale läuft zudem nur noch 19 Tage, sodass Anlegern, die zu den Presale-Konditionen investieren möchten, nicht mehr viel Zeit bleibt, um dies zu tun. Dabei nimmt der Presale in letzter Zeit immer mehr Fahrt auf, und inzwischen fließen täglich teils über 1 Million $ an frischen Investitionen in den Coin. In den letzten Wochen kamen bereits über 62 Millionen $ an initialem Funding für WEPE zusammen, was ihn bereits jetzt zu einem der erfolgreichsten Presale-Meme-Coins der letzten Monate macht. Bis zum Ende des Presales könnte so möglicherweise auch die Marke von 70 Millionen oder sogar 80 Millionen $ geknackt werden.

Die Entwickler scheinen hier also mit der Schaffung eines Meme-Coins, dessen Maskottchen ein finanzorientierter Frosch à la Pepe ist, genau ins Schwarze getroffen zu haben. Das Projekt verfügt zwar über keine wirklichen Utilities oder Use Cases, doch der Hype unter den Anlegern scheint auszureichen, um für ausreichend FOMO zu sorgen und dem Coin große Bekanntheit im Meme-Coin-Sektor zu verschaffen. Zusätzlich dürfte der Umstand zuträglich sein, dass die im Presale erworbenen Coins im Anschluss direkt für eine jährliche Rendite von bis zu 20 % gestaked werden können.

