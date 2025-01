Krypto News: Bald 0 % Steuern für Krypto-Projekten in den USA?

Die USA könnten schon bald zur attraktivsten Drehscheibe für Krypto-Projekte weltweit werden. Laut einer Ankündigung von Eric Trump plant die US-Regierung nähmlich eine radikale Steuerreform: Krypto-Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, sollen vollständig von der Kapitalertragssteuer befreit werden. Eine Maßnahme könnte einen regelrechten Krypto-Boom in den USA auslösen und den globalen Wettbewerb in der Branche nachhaltig verändern.

Eric Trump lässt durchblicken, dass Steuern für Krypto-Unternehmen in den USA in Zukunft wegfallen könnten

Donald Trumps Amtsantritt als neuer Präsident der USA hat bereits für einige Turbulenzen am Krypto-Markt gesorgt, und viele Anleger hoffen auf künftig günstigere Regulierungen und ein wirtschaftsfreundlicheres Umfeld für Krypto-Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Die jüngste Ankündigung seines Sohnes Eric Trump übertraf jedoch die Erwartungen vieler Krypto-Enthusiasten. Eric Trump kündigte eine neue Steuerpolitik für Krypto-Unternehmen an, die schon bald in Kraft treten soll.

Donald Trump's second son Eric Trump confirmed:



Made in USA crypto projects: 0% capital gains tax



Offshore crypto projects serving US users: 30% capital gains tax



US-based crypto projects include: XRP, SOL, APT, SUI, DOT, TRUMP etc.



- The Street - Crypto India (@CryptooIndia) January 26, 2025

Die geplante Reform sieht vor, dass in den USA ansässige Krypto-Projekte vollständig von der Kapitalertragssteuer befreit werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, die USA - wie von Donald Trump angekündigt - zum weltweit attraktivsten Standort für Krypto-Unternehmen zu machen. Außerdem sollen nicht in den USA ansässige Krypto-Projekte, die dennoch in den Vereinigten Staaten operieren, eine Kapitalertragssteuer von 30 % zahlen. Die zusätzliche Belastung dürfte es für internationale Projekte deutlich weniger attraktiv machen, außerhalb der USA ansässig zu bleiben, und könnte einen starken Anreiz zur Migration in die USA schaffen.

Eine solche neue Steuerpolitik würde Krypto-Unternehmen wie Ripple oder Hedera enorme finanzielle Vorteile verschaffen. Die Gewinne, die durch die Steuerbefreiung entstehen, könnten vollständig in die Expansion dieser Projekte investiert werden. Dadurch bekämen Krypto-Projekte aus den USA einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Konkurrenten. Besonders für Start-ups, die auf jeden Dollar angewiesen sind, könnte die Steuerreform wie ein Magnet wirken und einen regelrechten Krypto-Boom in den Vereinigten Staaten auslösen. Gleichzeitig könnten internationale Projekte gezwungen sein, in die USA zu migrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wachstum von Krypto-Sektor könnte dadurch deutlich beschleunigt werden

Das könnte, wie bereits angedeutet, in den USA einen regelrechten Krypto-Boom auslösen und gleichzeitig auch global zu einer verstärkten Entwicklung im Krypto-Sektor beitragen. Schließlich sind die USA die größte Volkswirtschaft der Welt, und eine Nullsteuerpolitik gegenüber Krypto-Unternehmen könnte viele dazu bewegen, neue Krypto-Projekte ins Leben zu rufen. Zudem würde dieser Marktsektor für neue Investoren deutlich attraktiver werden.

Quelle: x.com/i/grok

Ein solcher Schritt könnte sich im Umkehrschluss auch auf die Nachfrage nach bereits existierenden Coins wie BTC, ETH und anderen auswirken und künftig als zusätzlicher positiver Katalysator für die Fortsetzung des aktuell laufenden Bullenmarktes dienen. Prognosen von Analysten, die neue Allzeithochs für die führenden Kryptowährungen im Jahr 2025 vorhersagen, erscheinen durch diese Entwicklungen nun noch realistischer.

Vor allem auch neue Coins, wie beispielsweise WEPE, könnten stark von einem erneuten Krypto-Boom in den USA profitieren und dadurch eine stärkere Marktpräsenz und wachsende Investitionen verzeichnen.

Auch neue Coins wie WEPE könnten davon profitieren

Hierbei handelt es sich um den neuen Coin des Meme-Coin-Projektes Wall Street Pepe. Das Projekt hat eine kreative Fusion des beliebten Pepe-Franchise mit dem Kultfilm The Wolf of Wall Street gewagt und dabei ein Froschmaskottchen erschaffen, das offenbar mit seinem Sinn für Finanzen genau den Nerv vieler Anleger trifft. Die Community wächst rasant und hat gerade erst die 40.000-Mitglieder-Marke auf der Plattform X überschritten. Gleichzeitig steigen auch die Presale-Investitionen stetig an, die der Coin WEPE bereits anziehen konnte.

Jetzt in WEPE investieren

Der Coin befindet sich aktuell noch in der frühesten Entwicklungsphase und ist ausschließlich über die offizielle Website sowie das dort befindliche Presale-Widget erhältlich. Anleger können WEPE unkompliziert mit Bankkarte oder etablierten Kryptowährungen erwerben. Über diesen Weg wurden innerhalb der letzten Tage und Wochen bereits über 62 Millionen Dollar an initialem Funding gesammelt, was das immense Anlegerinteresse in dieser frühen Entwicklungsphase verdeutlicht.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Ein zusätzlicher Anreiz für Anleger besteht darin, dass die im Presale erworbenen Coins anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 20 % gestakt werden können. Das bietet vor allem langfristig orientierten Investoren eine zusätzliche Möglichkeit, neben potenziellen und gleichzeitig ungewissen Kursgewinnen, Renditen zu erzielen.

Jetzt in WEPE investieren

Der Presale wird jedoch nur noch 19 Tage andauern. Direkt im Anschluss steht das erste offizielle Börsenlisting bevor, bei dem sich zeigen wird, wie der Coin am offenen Markt performen kann.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.