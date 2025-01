Nach einem turbulenten Wochenbeginn, der von Verlusten an den US-Börsen und Sorgen um die KI-Bewertungen geprägt war, hat der Kryptomarkt am Dienstag eine Erholung verzeichnet. Der Bitcoin stieg zeitweise auf über 103.000 Dollar und zog dadurch den gesamten mit nach oben. Von ihrer starken Seite zeigen sich zudem einige Altcoins.Besonders stark ist die Performance von XRP, in den letzten 24 Stunden die ging es um rund acht Prozent nach oben. Damit führt die Kryptowährung die Gewinnerliste an. Aber ...

