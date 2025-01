Guangdong (ots) -Am 28. Januar 2025, dem Vorabend des chinesischen Mondneujahrs, überbrachte Wang Weizhong, Gouverneur der Provinz Guangdong, im Namen der Provinzregierung und ihrer Einwohner festliche Grüße an Übersee-Chinesen, Landsleute in Hongkong, Macao und Taiwan sowie an Freunde weltweit.In seiner Botschaft zum Frühlingsfest hob Wang hervor, dass das Bruttoinlandsprodukt der Provinz Guangdong im Jahr 2024 einen bemerkenswerten Meilenstein von 14 Billionen Yuan erreicht hat und damit seit 36 Jahren ununterbrochen die nationale Spitzenposition einnimmt. Der Außenhandel der Provinz überschritt die Marke von 9 Billionen Yuan, wobei Produkte aus Guangdong weltweit gefragt sind. Das Projekt "Hochwertige Entwicklung für Kreise, Städte und Dörfer" habe die urbane und ländliche Entwicklung belebt, dynamische Industriecluster gefördert und die neue Urbanisierung vorangetrieben.Wang betonte, dass Guangdong 2024 bedeutende Fortschritte bei der Vertiefung von Reformen und der Öffnung zur Welt gemacht hat. Der Bau der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao feierte sein fünfjähriges Bestehen, begleitet von einer Reihe vorteilhafter Maßnahmen wie gestaffeltem Management in Hengqin, erweiterten Steuervergünstigungen in Qianhai und gelockertem Marktzugang in Nansha. Initiativen wie "Nordwärts-Reisen für Fahrzeuge aus Hongkong/Macao" und Mehrfacheinreise-Visa haben die grenzüberschreitende Mobilität gefördert und die Anbindung über die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke sowie die Shenzhen-Zhongshan-Verbindung verbessert, was die Schaffung eines "1-Stunden-Lebenskreises" in der GBA begünstigt. Große Veranstaltungen wie die Kanton-Messe, die China Airshow und die Globale Investitionsförderungskonferenz zogen Tausende von Unternehmen an, was zur Ansiedlung zahlreicher Großprojekte und Firmenzentralen in Guangdong führte. Die Gesamtzahl der Unternehmen in der Provinz stieg auf über 19 Millionen - ein nationaler Höchstwert. Investoren aus dem In- und Ausland äußern weiterhin großes Vertrauen in Guangdong und wählen die Provinz als bevorzugten Investitionsstandort.Im Jahr 2024 förderte Guangdong die gegenseitige Stärkung von Industrie und Technologie und beschleunigte die Entwicklung neuer Produktionskräfte. Die Innovationsfähigkeit der Region sicherte acht nationale Spitzenpositionen in Folge. Das Hochseebohrschiff "Meng Xiang" wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen, und Raketen "Made in Guangdong" wurden erfolgreich ins All gestartet. Das Konzept des "Fliegens zur Arbeit" entwickelt sich von Science-Fiction zur Realität, und Kirin-High-End-Chips wurden unabhängig entwickelt und finden großflächige Anwendung. Guangdong hat sich in aufstrebenden Bereichen wie integrierten Schaltkreisen, künstlicher Intelligenz, Niedrighöhe-Ökonomie und kommerzieller Luft- und Raumfahrt eine Vorreiterrolle gesichert. Gleichzeitig erleben traditionelle Industrien eine rasante Erneuerung, wodurch der Fertigungssektor gestärkt und ein wettbewerbsfähiges modernes Industriesystem geschaffen wurde.Im Jahr 2024 ermöglichten Beschäftigungsinitiativen "vor der Haustür" mehr Bewohnern eine Arbeitsaufnahme in Wohnortnähe. Vielfältige Kinderbetreuungseinrichtungen integrierten das Serviceprinzip "Vertrauensvolle Betreuung, sorglose Erziehung", während neue Modelle der Altenpflege mehr Senioren ein "Altern mit Unterstützung und Freude" gewährten. Kulturelle Wahrzeichen wie das Baietan GBA Art Center wurden zu beliebten Zielen, und die öffentliche Beteiligung an Begrünungsinitiativen wurde zur weitverbreiteten Praxis, wobei Luft- und Wasserqualität Rekordhöhen erreichten.Wang Weizhong betonte, dass Guangdong im Jahr 2025 alle Anstrengungen unternehmen wird, um die Wirtschaft anzukurbeln, Reformen voranzutreiben und Entwicklungen zu fördern, mit dem Ziel, die Ziele des "14. Fünfjahresplans" in hoher Qualität zu erreichen. Die Provinz wird zudem die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Ländern weltweit weiter intensivieren.Er wies auch darauf hin, dass im November 2025 das Feuer der Nationalen Spiele gleichzeitig in Guangdong, Hongkong und Macao entzündet wird, was das erste umfassende Sportereignis markiert, das von den drei Regionen der GBA gemeinsam ausgerichtet wird. Wang freut sich darauf, gemeinsam mit Freunden aus dem In- und Ausland das lebendige Motto "Leidenschaftliche Nationale Spiele, Dynamische Greater Bay Area" zu erleben.Quelle: Provinz GuangdongPressekontakt:Albert Huang, Tel.: 0086-15810014610, E-mail: 1713543383@qq.comOriginal-Content von: Guangdong Province, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177361/5959116