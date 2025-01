Joan erhöht die Flexibilität bei der Buchung von Besprechungsräumen durch die Integration von Crestron-Raumplanungs-Panels.

Joan, das Besprechungsraum-Buchungssystem mit der längsten Tradition, verkündet stolz seine neueste Errungenschaft: die Erweiterung seines Portfolios um die Crestron-Integration. Dieser Meilenstein bestätigt, dass Joan die offizielle Validierung für die nahtlose Zusammenarbeit mit Crestron-Planungslösungen bestanden hat.

Die neue Integration löst ein zentrales Problem moderner Arbeitsplätze: die nahtlose Kombination von Display-Hardware und Raumverwaltungssoftware. Dank der offenen Plattform von Joan müssen Unternehmen nicht mehr zwischen ihrer bevorzugten Hardware und Buchungssoftware wählen. Durch die Nutzung von Crestron-Geräten können Benutzer auf das leistungsstarke, intuitive System von Joan zur Verwaltung von Besprechungsräumen und zur Terminplanung zugreifen, ohne ihre bestehende Infrastruktur zu beeinträchtigen.

"Wir wissen, dass Unternehmen oft mit der Komplexität der Verwaltung verschiedener Besprechungsräume mit unterschiedlichen Anforderungen zu kämpfen haben", sagte Rok Zalar, CEO von Visionect, dem Unternehmen hinter der Marke Joan Workplace. "Unser Ziel ist es, die Flexibilität zu bieten, Joan in jede Umgebung zu integrieren, unabhängig davon, ob Kunden über langjährige Geräte oder brandneue Setups verfügen. Die offene Plattform von Joan passt sich den Bedürfnissen jedes Benutzers an, und mit Crestron bieten wir ein nahtloses, problemloses Erlebnis, das die Produktivität steigert, ohne die vorhandene Hardware oder Investitionen zu beeinträchtigen."

Bob Bavolacco, Leiter der Technologiepartnerschaften bei Crestron, fügt hinzu: "Da immer mehr Unternehmen ihre Immobilienanforderungen überarbeiten, um eine hybride Belegschaft unterzubringen, sind Besprechungsräume ein entscheidender Aspekt des Büros, da sie einen Ort für eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen den Kollegen bieten. Die Raumplanungs-Panels von Crestron unterstützen die Joan-Plattform nativ, sodass Mitarbeiter einen Raum im Voraus buchen oder ganz einfach einen freien Raum für spontane Besprechungen finden können."

Die Flexibilität von Joan ist ein Grundpfeiler seines wachsenden Rufs in der Arbeitsplatzbranche. Unternehmen haben nun die Freiheit, ihr Besprechungsraum-Management ohne die Einschränkungen starrer Systeme zu optimieren. Die Integration mit Crestron erhöht diese Flexibilität durch die nahtlose Steuerung mit Crestron-LED-Anzeigen, die klare visuelle Statusaktualisierungen liefern (z. B. grün für verfügbare Räume, rot für belegte Räume). Diese intuitive Integration ermöglicht es Mitarbeitern, mühelos mit dem Raumbuchungssystem von Joan auf Crestron-Raumplanungs-Panels zu interagieren, was einen reibungslosen Übergang zu einem intelligenteren Arbeitsplatz erleichtert.

Neben der Flexibilität liegt der Schwerpunkt des Markenversprechens von Joan auf der Gestaltung intuitiver, benutzerfreundlicher Arbeitsplatzlösungen. Von der Buchung von Besprechungsräumen und Schreibtischen bis hin zum Besuchermanagement wurde bei der Entwicklung jedes Produkts auf Einfachheit geachtet. Die proprietären E-Paper-Besprechungsraumplaner von Joan sind ein Beispiel für dieses Engagement. Sie sind sowohl auf Eleganz als auch auf Nachhaltigkeit ausgelegt und verfügen über kontrastreiche Schwarz-Weiß-Displays, eine Batterielaufzeit von drei Monaten und eine kabellose Montage.

Über Joan Workplace

Joan Workplace, eine Marke von Visionect, bietet eine offene Plattform für Arbeitsplatzlösungen, die die Reservierung von Büros und den Informationsfluss vereinfachen sollen. Sie umfasst Lösungen für die Buchung von Besprechungsräumen, Schreibtischen und Anlagen, das Besuchermanagement und die digitale Beschilderung am Arbeitsplatz. Als mehrfacher Gewinner von Designpreisen und G2s Nr. 1 unter den Raumbuchungssoftwares für 2024 vertrauen zahlreiche Fortune-500-Unternehmen auf die Lösungen von Joan.

Über Crestron

Bei Crestron entwickeln wir Technologie für jede Art von Arbeit überall auf der Welt von Desktops bis zu Sitzungssälen, von Büros bis zu multinationalen Unternehmen. Technologie, die sich an das anpasst, was Sie haben, und Sie auf das vorbereitet, was Sie brauchen werden. Plattformen, Geräte und Systeme, die zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit entwickelt wurden, werden alle von einem Cloud-basierten System verwaltet, um die Bereitstellung, Überwachung und Aktualisierung zu vereinfachen. Bei Crestron entwickeln wir einfachere Lösungen, damit Menschen schneller, besser und produktiver arbeiten können. Entdecken Sie Crestron auf www.crestron.com.

