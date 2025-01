Leipzig (ots) -Als modernes crossmediales Medienhaus setzt der Mitteldeutsche Rundfunk auch im Jahr 2025 seinen Weg als "MDR für alle" mit regionalen Themen und Angeboten fort. Die digitalen Angebote werden ebenso weiter ausgebaut wie der Dialog mit dem Publikum. Neben einer informativen und unterhaltenden Programmvielfalt in ARD Mediathek, ARD Audiothek, Online, Hörfunk und Fernsehen wird es auch zahlreiche Veranstaltungen vor Ort in den Regionen geben. Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erhalten auch in diesem Jahr die Möglichkeit, sich über Befragungen und im persönlichen Dialog mit ihren Perspektiven und Themen ins Programm einzubringen. Die TV-Sendezeiten sind dem Interesse des TV-Publikums angepasst und Kooperationen im Hörfunk verstärkt. Programmlich bietet der MDR 2025 mit Blick auf besondere Jahrestage Schwerpunkte zu historischen und aktuellen Ereignissen, Kultur und Sport.Mit einem stabil gebliebenen Vertrauenszuspruch von 73 Prozent der Menschen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt geht der Mitteldeutschen Rundfunk ins Jahr 2025. Auch in diesem Jahr wird das mitteldeutsche Medienhaus mit seinen crossmedialen Angeboten online, in ARD Mediathek und der ARD Audiothek, auf Social-Media sowie in Radio und TV seinen Weg als "MDR für alle" fortsetzen. In der Onlinenutzung wurden 2024 mit 576 Millionen so viele Visits gezählt wie nie zuvor. Die TV-Zuschauerquote blieb mit 9,9 Prozent (2024 zu 10,1 Prozent 2023) konstant. Und auch das Radioprogramm fand 2024 Zuspruch: Werktäglich haben 39 Prozent der Menschen ein Radioangebot des MDR genutzt (rund 2,8 Millionen Hörer im Jahr 2024). Auf diese Werte soll auch in diesem Jahr aufgebaut werden.Besserer RadioempfangDafür hat der MDR den Digitalradio-Empfang aller MDR-Radioprogramme schon 2024 ausgebaut und einzelne Versorgungslücken geschlossen. Zuletzt wurde in den Städten Hettstedt und Eisleben sein DAB+ Signal verstärkt. Über DAB+ können auch die über UKW verbreiteten Radioprogramme des MDR empfangen werden. Zusätzlich gibt es mit dem Kinderradio MDR TWEENS, der MDR SCHLAGERWELT sowie MDR KLASSIK spezielle Digitalradio-Angebote für Kinder, Schlager- und Klassikfans.Die drei Landeshörfunkprogramme des Mitteldeutschen Rundfunks aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden ab diesem Jahr ein gemeinsames Abendprogramm produzieren und dieses auch anderen ARD-Radiowellen anbieten. Die Kooperation der drei MDR-Landeswellen ist Teil der ARD-Reformagenda und soll wirtschaftliche Synergien ermöglichen. Mit dem Angebot eines ARD-Abends für die Landeswellen und Oldie-fokussierten Programme übernimmt der MDR eine aktive Rolle in der verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der ARD. Es soll von 20.00 bis 23.00 Uhr an 365 Tagen im Jahr produziert werden und im 2. Quartal 2025 starten.Veränderte TV-SendezeitenZum Jahresbeginn hat der MDR sein Fernsehprogramm (https://www.mdr.de/presse/neues-fernseh-programmschema-100.html) neu ausgerichtet und bietet im Hauptabend mehr Vielfalt für alle Altersgruppen. Die Abende haben nun eine klare thematische Ausrichtung und Erkennbarkeit. Bekannte Sendungen mit regionalem Profil wie das gesellschaftspolitische Dialogformat "Fakt ist!" und das Kulturmagazin "artour" wechselten in die Prime Time. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet über die ganze Woche hinweg ein attraktives Abendprogramm - nah an den Themen, die sie in ihrem Leben vor Ort bewegen, mit vielfältigen Perspektiven und Angeboten für alle Bevölkerungsgruppen. Als Informationsankerpunkte läuten unverändert die etablierten und einschaltstarken Landesmagazine "MDR Sachsenspiegel", "MDR Thüringen Journal" und "MDR Sachsen-Anhalt heute" um 19 Uhr und die MDR AKTUELL-Ausgabe um 19.30 Uhr den Abend ein.MDR-Programmschwerpunkte 2025Programmlich hat der MDR in diesem Jahr neben den fiktionalen Highlights (https://www.mdr.de/presse/fiktionale_highlights-100.html) wie Tatort, Polizeiruf und Kinderproduktionen mit Blick auf runde Jahrestage einen Schwerpunkt auf historische Ereignisse gelegt. Dazu zählt unter anderem eine umfassende Berichterstattung zu 35 Jahren Deutsche Einheit (https://www.mdr.de/presse/wunderbar_verwandelt_mdr_mit_programmschwerpunkt_zu_fuenfunddreissig_jahren_deutsche_einheit-100.html) mit regionalem Fokus, ebenso wie der Rückblick auf prägende und turbulente Jahre, die von Krieg geprägt waren. Ob 500 Jahre Bauernkrieg, 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg oder ganz aktuell drei Jahre Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine - Fragen von Krieg und Frieden, Verteidigungsfähigkeit, Wehrpflicht, Flucht und Zerstörung werden heute wieder neu diskutiert und im Programm (https://www.mdr.de/presse/mdr-themenschwerpunkt_die_welt_zwischen_krieg_und_frieden-100.html) abgebildet. Auch besondere sportliche Highlights werden in diesem Jahr im Sendegebiet erwartet. So findet das weltgrößte Fest des Breiten- und Amateursports, das Deutsche Turn- und Sportfest, mit Teilnehmenden von 5 bis 85 Jahren in diesem Jahr in Leipzig statt und wird mit sportlicher und nichtsportlicher Berichterstattung (https://www.mdr.de/presse/mdr_sportsommer-100.html) begleitet.Partizipation und Dialog mit dem PublikumWie auch in den vergangenen Jahren wird der MDR 2025 seinen Weg als erlebbares Medienhaus (https://www.mdr.de/presse/mdr-vor-ort190.html) fortsetzen: Ebenfalls kann sich das Publikum auf die Veranstaltungen von "MDR mittendrin" (https://www.mdr.de/unternehmen/mittendrin/publikum-dialog-veranstaltung-preview-treffen-redaktion-aktionen-100.html) freuen. Damit werden 2025 anknüpfend an den Erfolg der Vorjahre Redakteurinnen und Redakteure Veranstaltungsorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besuchen und die Menschen vor Ort zum Dialog einladen sowie Einblicke in die journalistischen Formate und ihre Arbeit geben. 2025 werden auch neue Unterhaltungsformate zum Mitmachen vor Ort einladen.Bereits 67.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bringen sich als angemeldete Mitglieder von "MDRfragt" regelmäßig mir ihren Themen und Perspektiven ins Programm ein. Die Community nimmt regelmäßig an Online-Befragungen teil, die auch in die Berichterstattung einfließen. In diesem Jahr feiert "MDRfragt" Jubiläum - fünf Jahre gibt es das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland bereits. Zur Bundestagswahl stehen schon im Februar neben der Befragung für die Wahlarena von "Fakt ist!", vor und nach der Wahl weitere Befragungen an. Die Berichterstattung zur Bundestagswahl (https://www.mdr.de/presse/mdr_zur_bundestagswahl-100.html) wird auch in diesem Jahr wieder mit Deutscher Gebärdensprache ausgestattet."MDR für alle" ist auch Verpflichtung für barrierefreie MedienangeboteDer Ausbau der Barrierefreiheit seiner Angebote gehört ebenfalls zum öffentlich-rechtlichen Auftrag des MDR. Etwa 15 Millionen Menschen leben bundesweit mit einer Hör- oder Sehbehinderung, etwa 2 Millionen sind kognitiv eingeschränkt. Deshalb sind ca. 91 Prozent der MDR-Videos in der ARD Mediathek barrierefrei, in der linearen Fernsehausstrahlung wurden 2024 bereits 95 Prozent untertitelt angeboten. Viele Sendungen, insgesamt ca. 1.300 Videos - wurden in Gebärdensprache übersetzt. Mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen hat der MDR zudem rund 2.000 Hörfilme angeboten, das sind täglich etwa sechs Stunden Programm. Auch die ARD Audiothek macht der MDR zugänglich für Menschen mit Hörbehinderung. Ausgewählte Angebote stehen hier in Textform zur Nachlese zur Verfügung. Dies gilt auch für die Nachrichten in Leichter Sprache für kognitiv eingeschränkte Menschen.Weiterführende Informationen zu den MDR-Programmvorhaben 2025 finden Sie in unseren gesonderten Medieninformationen:- MDR zur Bundestagswahl: Mediale Berichterstattung und Perspektiven aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (https://www.mdr.de/presse/mdr_zur_bundestagswahl-100.html)- MDR als starker Partner für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 (https://www.mdr.de/presse/mdr_partner_europaeische_kulturhauptstadt_chemnitz-100.html)- MDR-Themenschwerpunkt 2025: Die Welt zwischen Krieg und Frieden (https://www.mdr.de/presse/mdr-themenschwerpunkt_die_welt_zwischen_krieg_und_frieden-100.html)- "Wunderbar verwandelt": MDR mit Programmschwerpunkt zu 35 Jahren Deutsche Einheit (https://www.mdr.de/presse/wunderbar_verwandelt_mdr_mit_programmschwerpunkt_zu_fuenfunddreissig_jahren_deutsche_einheit-100.html)- Deutsches Turnfest, Finals und "Fans im Osten": Ein MDR-Sommer voller Spitzen- und Breitensport (https://www.mdr.de/presse/mdr_sportsommer-100.html)- MDR öffnet Studios zum Mitmischen und veranstaltet Events vor der Haustür gemeinsam mit dem Publikum (https://www.mdr.de/presse/mdr-vor-ort190.html)- MDR 2025: Fiktionale Streaming- und TV-Highlights für die ARD Mediathek, das Erste und KiKA (https://www.mdr.de/presse/fiktionale_highlights-100.html)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5959145