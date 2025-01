NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach Aussagen zum vergangenen Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. An seinen Schätzungen für den Autobauer hätten diese sowie der bestätigte Ausblick kaum etwas geändert, schrieb Analyst Jose Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 13:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003