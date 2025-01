Bitcoin erholt sich nach Kursrutsch: Jetzt wieder Rallye-Modus?

Bitcoin zeigt nach dem massiven Dump erste Anzeichen einer Erholung. Dabei zeigt sich eine CME-Gap bei 104.800 US-Dollar, die möglicherweise kurzfristig geschlossen wird. Wie aus der Vergangenheit bekannt werden solche Gaps oft innerhalb von 48 Stunden geschlossen. Sollte das passieren, wäre ein Anstieg von rund 7,5 Prozent denkbar.

Der Analyst "Crypto Rover" erklärt in seinem Video die CME Problematik, Quelle: https://www.youtube.com/

Wichtige Marken im Chart

Auf dem 1-Stunden-Chart kämpft Bitcoin mit einer abwärts geneigten Trendlinie. Jeder Kontakt führte bisher zu einer Ablehnung. Ein Durchbruch könnte jedoch eine Fortsetzung der Erholung einleiten. Auf dem 12-Stunden-Chart zeigt sich eine potenzielle Falling-Wedge-Formation (fallender Keil), die in der Vergangenheit häufig für starke Aufwärtsbewegungen gesorgt hat. Ein Ausbruch aus dieser Formation könnte die nächste Rallye zünden.

Während kleinere Outflows bei einigen Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnet wurden, bleibt die Nachfrage insgesamt stark. Vor allem neue Marktteilnehmer scheinen Bitcoin zu akkumulieren, was durch On-Chain-Daten gestützt wird. Auch BlackRock und andere große Player kaufen weiterhin, wenn auch in geringerem Umfang.

Bitcoin Spot ETF Geldmenge, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Spekulationen über eine mögliche Ankündigung einer strategischen Bitcoin-Reserve sorgen für zusätzliche Spannung. Eine solche Nachricht könnte die Nachfrage weiter befeuern und Bitcoin in neue Höhen treiben.

Altcoins und Ethereum mit Potenzial

Nicht nur Bitcoin zeigt Erholungstendenzen. Ethereum bildet aktuell eine bullische Falling-Wedge-Formation, die auf einen möglichen Anstieg auf 4.200 US-Dollar hindeutet. Sollte es dazu kommen, könnten auch Layer-2-Projekte und andere Altcoins von einer Marktbelebung profitieren. Beispielsweise kann Wall Street Pepe ($WEPE) die hohe Nachfrage schon bald nicht mehr erfüllen - der Presale könnte noch vor dem geplant Launch Datum komplett ausverkauft sein.

Februar könnte ein entscheidender Monat für den Kryptomarkt werden. In den letzten Jahren war der zweite Monat des Jahres häufig von starker Kursbewegung geprägt. Sollte Bitcoin aus den aktuellen Strukturen ausbrechen, könnten auch Altcoins wie Ethereum profitieren. Das Interesse institutioneller Investoren bleibt weiterhin ein starker Treiber, während technische Faktoren eine positive Entwicklung begünstigen.

Wall Street Pepe: Meme-Coin mit Potenzial

Wall Street Pepe ($WEPE) könnte schon jetzt der efolgreichste Presale des Jahre 2025 werden. Wie in früheren Bullruns zieht ein steigender Bitcoin-Kurs oft spekulatives Kapital in kleinere Projekte, besonders in Meme-Coins. $WEPE hat bereits im laufenden Presale mehr als 62 Millionen eingesammelt, was angesichts der Laufzeit von 2 Monaten extrem stark ist. Die Kombination aus humorvollem Konzept und strategischem Marketing spricht vor allem Kleinanleger an, die schnelle Gewinne suchen.

In der Vergangenheit haben Meme-Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu in Phasen steigender Bitcoin-Preise massive Kursgewinne erzielt. Wall Street Pepe könnte diesen Trend fortsetzen, da das Projekt stark auf Community-Building setzt und die "Kleinen gegen die Großen" positioniert. Gerade in einer bullischen Marktphase spielt dieser Ansatz vielen Anlegern in die Karten.

Wenn Bitcoin weiter anzieht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Kapital in spekulativere Altcoins fließt. Wall Street Pepe hat das Potenzial, einer der Hauptgewinner dieser üblichen Marktentwicklung zu werden. Das Timing könnte für $WEPE kaum besser sein, um sich als einer der führenden Meme-Coins in der nächsten Altcoin-Saison zu etablieren.

