Solana News: ETFs könnten schon bald kommen - Neues Allzeithoch nur noch eine Frage der Zeit?

Mit mehreren Anträgen auf Spot- und Futures-ETFs bei der US-Börsenaufsicht SEC könnte die Einführung solcher Finanzprodukte Solana schon bald massive Kapitalzuflüsse bescheren. Analysten prognostizieren Milliardeninvestitionen, sollten die ETFs genehmigt werden, was Solana möglicherweise zu neuen Allzeithochs treiben könnte. Doch wie realistisch ist dieses Szenario - und wie schnell könnte es eintreten?

Es gibt bereits mehrere Anträge für Spot- und Futures-ETFs für Solana

Donald Trumps Amtsantritt als neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat in den USA einen regelrechten Krypto-Hype ausgelöst und viele Anleger noch optimistischer für die Zukunft von Kryptowährungen gestimmt. Trump hat sich klar als pro-Krypto-Präsident positioniert, eine nationale Bitcoin-Reserve in Aussicht gestellt und Krypto-freundliche Gesetze angekündigt, um die USA wieder zum führenden Krypto-Standort weltweit zu machen. Das hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu einer Flut von neuen Krypto-ETF-Anträgen durch große Vermögensverwalter wie BlackRock und Co. geführt.

Seit dem Rücktritt des eher krypto-kritischen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler und der Ernennung des krypto-freundlichen Marc Uyeda hat sich der Wettbewerb unter Finanzunternehmen verstärkt. Zahlreiche Anbieter wie VanEck, Bitwise, Grayscale und 21Shares haben bereits Anträge für Spot- und Futures-ETFs auf Solana eingereicht. Die neue Krypto-freundliche Haltung der Regierung scheint den Druck auf die SEC zu erhöhen, die Anträge zügig zu bearbeiten.

Zudem gab es Hinweise auf der inzwischen gelöschten Subdomain der Chicago Mercantile Exchange, die auf die Einführung von Futures-Produkten für Solana und XRP am 10. Februar 2025 hinwiesen, sofern diese die regulatorische Genehmigung erhalten. Solche Futures-Produkte gelten oft als Indikatoren für bevorstehende ETF-Listings.

Analysten von JPMorgan prognostizieren zudem, dass im Falle der Genehmigung solcher ETFs enorme Kapitalzuflüsse für Solana erwartet werden können. Die ETFs könnten laut Schätzungen zwischen 3 und 8 Milliarden $ an frischem Kapital in den Markt spülen und so eine massive Rallye bei Solana auslösen.

Kurs ist zuletzt deutlich zurückgefallen

Zuletzt war von dem zuvor herrschenden Optimismus für Solana am Markt eher wenig zu spüren. Unmittelbar vor Donald Trumps Amtsantritt hatte der Coin eine beeindruckende Rallye erlebt, die ihn von unter 180 $ auf ein neues Allzeithoch von knapp 295 $ katapultierte. Die Kursgewinne waren vor allem darauf zurückzuführen, dass auf der Solana-Blockchain zwei neue Meme-Coins namens TRUMP und MELANIA gelauncht wurden, die mit dem Präsidentenpaar Donald und Melania Trump in direkter Verbindung stehen. Die Meme-Coins erlebten unmittelbar vor Trumps Amtseintritt einen massiven Hype, wurden schnell zu Top-Meme-Coins und führten zu einer erheblichen Steigerung der Nachfrage sowohl nach dem Solana-Netzwerk als auch nach dem SOL-Token.

Auf diese starke Rallye folgte jedoch eine Konsolidierungsphase, die Solana in den letzten Wochen in eine Preisspanne zwischen 240 $ und 270 $ zurückführte. Mit der gestrigen Korrektur des Krypto-Marktes kam es jedoch erneut zu einem deutlichen Rückgang, und der Preis stürzte zeitweise auf unter 225 $. Zwar konnte sich SOL heute wieder auf 240 $ erholen, dennoch zeigt der Coin aktuell eine schwächere Performance als andere Top-Altcoins wie XRP. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Solana bei 116 Milliarden $.

Kurstechnisch wird es für SOL in den kommenden Tagen entscheidend sein, die 250-$-Marke zurückzuerobern und idealerweise auch die 260-$-Marke zu überschreiten. Sollte das gelingen, könnte der Coin möglicherweise noch im Februar einen erneuten Versuch starten, ein neues Allzeithoch zu erreichen und dabei sogar die 300-$-Marke zu durchbrechen.

Aufgrund des begrenzten Aufwärtspotenzials sowie der weiterhin bestehenden Probleme hinsichtlich der Skalierung und Stabilität des Netzwerks wenden sich jedoch viele Anleger inzwischen verstärkt Alternativen zu Solana zu, wie beispielsweise dem neuen Coin SOLX.

SOLX als Investitionsalternative zu SOL?

Bei diesem Coin handelt es sich um eine spannende Investitionsalternative zu Solana. Das Projekt Solaxy plant, eine der ersten Layer-2-Lösungen für Solana zu schaffen, um die bekannten Probleme, mit denen Solana bislang zu kämpfen hat, zu beheben. Die umfassen unter anderem Netzwerküberlastungen, fehlgeschlagene Transaktionen und Skalierungsschwierigkeiten, die zuletzt während der Hype-Phase des TRUMP-Coins sogar zu einem zeitweiligen Netzwerkausfall führten.

Das neue Projekt Solaxy will hier Abhilfe schaffen, indem Transaktionen einfach auf SOLX ausgelagert werden können. Das könnte Solaxy eine enorme Bedeutung für das Solana-Ökosystem verleihen und es besonders für neue Meme-Coin-Projekte attraktiv machen, die auf der Solana-Blockchain gelauncht werden möchten.

Das Projekt befindet sich jedoch noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Anleger haben derzeit die Möglichkeit, sich über den Coin SOLX schon jetzt zu positionieren. Der Coin kann ausschließlich über die offizielle Website und das dort bereitgestellte Presale-Widget erworben werden. Aktuell liegt der rabattierte Festpreis bei 0,001618 $ pro SOLX. Innerhalb der letzten Wochen und Monate konnte Solaxy auf diesem Weg bereits Investitionen von über 15 Millionen $ anziehen.

Zusätzlich zu potenziellen Kursgewinnen bietet Solaxy den Anlegern überdies noch eine weitere Renditemöglichkeit: Die im Presale erworbenen Coins können im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 254 % gestaked werden.

