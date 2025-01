München (ots) -Moderation: Alexander BudwegGast: Sabine Kropp (Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität Berlin)Kommentatorin: Iris SayramDie Messerattacke in Aschaffenburg hat eine Debatte über Migration und die innere Sicherheit in Deutschland ausgelöst. In einer Regierungserklärung will Bundeskanzler Scholz auf die innenpolitische Lage eingehen. Zu erwarten ist eine kontroverse Debatte im Parlament, welche innenpolitischen Konsequenzen aus den Vorfällen gezogen werden. Unionsfraktionschef und -kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte zuletzt schon Anträge für eine strengere Migrationspolitik angekündigt und deutlich gemacht, auch Stimmen der AfD und des BSW in Kauf zu nehmen.Das Erste überträgt die Sitzung des Bundestags in einem "Bundestag live" am Mittwoch, 29. Januar, ab 14:00 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag. Alexander Budweg, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung aus der Westlobby des Deutschen Bundestages. Als Gast begrüßt er Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität Berlin. Korrespondentin Iris Sayram kommentiert das Geschehen im Plenarsaal aus der Sprecherkabine.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt.Redaktion: Nicole KohnertPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5959174