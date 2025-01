© Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Der Kreditkartenriese Mastercard lief im KI-Boom der vergangenen Jahre unter dem Radar vieler Anleger. Die Analysten der Commerzbank sehen "nachhaltig solides Wachstumspotenzial", auch in unruhigen Zeiten.Neben den Tech-Schwergewichten Microsoft, Meta und Apple legt in dieser Woche auch Kreditkartenriese Mastercard seine Quartalszahlen vor. Die Aktie ist von der DeepSeek-Panik der vergangenen Tage verschont geblieben, konnte in den vergangenen fünf Handelstagen rund 3,5 Prozent zulegen. Auf 12-Monatssicht beträgt das Plus sogar 25 Prozent. Das US-Unternehmen bleibt einer der größten Profiteure des globalen Booms elektronischer Zahlungen. Laut Commerzbank-Analyst Michael Cloth bietet das …