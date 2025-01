Nasdaq-100® im Chart-Check: Droht hier ein Doppeltop?

Werbung







In der aktuellen Ausgabe des HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse HSBC Deutschland, den US-Technologie Sektor für Sie unter die Lupe. Insbesondere die charttechnischen Perspektiven des Nasdaq-100® stehen dabei im Fokus. Nach dem negativen Wochenstart vom Nasdaq-100®-Schwergewicht NVIDIA, bei dem mit $589 Mrd. an verlorener Marktkapitalisierung der größte Tagesverlust eines Einzelwerts in der Geschichte zu Buche steht, stellt sich die Frage welche Implikationen dies für den Index haben könnte. In der Summe ist das charttechnische Bild des Nasdaq-100® angeschlagen und der Jahresanfang könnte andeuten, dass das laufende Jahr 2025 möglicherweise nicht so gleichmäßig für Technologietitel werden könnte wie das vergangene Jahr. Welche Muster und Chartmarken nun wichtig sind und welchen charttechnischen Ausweg der Nasdaq-100® aus dieser angeschlagenen Situation hat, erfahren Sie in dieser Folge.



HSBC Daily Trading TV vom 28.01.2025: Nasdaq-100® im Chart-Check: Droht hier ein Doppelstopp?









