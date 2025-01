Textron Aviation Defense LLC, ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), gab heute in Abstimmung mit der Kanematsu Group bekannt, dass das Beechcraft T-6 Texan II Integrated Training System (ITS) ausgewählt wurde, um die Pilotenausbildung für die Japan Air Self-Defense Force (JASDF) zu modernisieren. Japan wird sich 14 anderen Nationen anschließen, die sich für die T-6 Texan II entschieden haben, und damit die Flotte von mehr als 1.000 T-6-Flugzeugen, die weltweit ausgeliefert wurden, erweitern.

Die Beechcraft T-6 Texan II wird von Textron Aviation Defense LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc., entwickelt und hergestellt.

"Wir sind stolz darauf, der japanischen Luftwaffe ein bewährtes und hochleistungsfähiges integriertes Schulungssystem zur Verfügung zu stellen, das ihren Schulungsbedarf über Jahrzehnte hinweg decken wird", sagte Travis Tyler, President und CEO von Textron Aviation Defense LLC. "Diese Auswahl bestätigt die Fähigkeiten unseres T-6 Texan II Integrated Training System, eine gut ausgerüstete, prominente und hochqualifizierte JASDF in die Lage zu versetzen, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern."

Die T-6 Texan II wurde nach einer äußerst wettbewerbsintensiven und gründlichen Bewertung der von mehreren Bietern angebotenen Trainingslösungen ausgewählt. Der Abschluss des Vertrags wird für 2025 erwartet.

Die JASDF modernisiert ihr Trainingsprogramm mit einer integrierten Lösung, die T-6 Texan II-Trainerflugzeuge, ein umfassendes bodengestütztes Trainingssystem, Schulungen für Fluglehrer und Flugzeugwartungspersonal sowie langfristige logistische und nachhaltige Unterstützung umfasst. Die Beechcraft T-6 Texan II wird das Flugzeug Fuji/Subaru T-7 ersetzen, das viele Jahre lang das Standard-Trainingsflugzeug der JASDF war.

Über die Beechcraft T-6 Texan II

Die Beechcraft T-6 Texan II ist das weltweit führende Militärflugzeug für die Flugausbildung. Mit mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Lieferung von mehr als 250.000 Flugzeugen weltweit ermöglichen die niedrigen Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten der Beechcraft T-6 Texan II den Luftstreitkräften weltweit eine schnelle Ausbildung von Piloten. Mit einer installierten Basis, die mehr als viermal so groß ist wie die des nächsten Konkurrenten, ist die Flugzeugfamilie Beechcraft T-6 Texan II seit mehr als 20 Jahren das weltweit führende integrierte Trainingssystem (ITS). Die Beechcraft T-6 Texan II profitiert von einer aktiven Produktionslinie mit einer branchenführenden Bewertung des Fertigungsreifegrads (MRL) von 10 sowie einer bewährten Lieferkette und der Erschwinglichkeit von 85 Prozent gemeinsamer Teile mit der Beechcraft AT-6E Wolverine. Bis heute hat die globale Flotte von mehr als 1.000 Beechcraft T-6 Texan II-Flugzeugen in 14 Ländern und zwei NATO-Flugschulen mehr als 5 Millionen Flugstunden absolviert.

Als wichtiges Einsatzmittel ermöglicht die T-6 die weltweite Pilotenausbildung im Rahmen des Flugausbildungsprogramms der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) in Kanada, des Euro NATO Joint Jet Pilot Training Program (ENJJPT) auf der Sheppard AFB in Texas und des Aviation Leadership Program der US-Luftwaffe sowie der US-Luftwaffe, der US-Marine, des US-Marinekorps, der US-Armee und der US-Küstenwache, der griechischen Luftwaffe, der argentinischen Luftwaffe, der israelischen Luftwaffe, der Royal Air Force, der irakischen Luftwaffe, der Royal Canadian Air Force, der mexikanischen Marine, der mexikanischen Luftwaffe, der Royal Moroccan Air Force, der kolumbianischen Luftwaffe, der Royal New Zealand Air Force, der Royal Thai Air Force, der tunesischen Luftwaffe und der Vietnam Air Defense Air Force.

Über Textron Aviation Defense LLC

Mit einem Vermächtnis von Tausenden bewährter Beechcraft- und Cessna-Flugzeuge mit integriertem Trainingssystem, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Herzen Amerikas hergestellt und eingesetzt werden, wenden sich Militärkunden an Textron Aviation Defense, wenn sie luftgestützte Lösungen für ihre kritischen Missionen benötigen. Textron Aviation Defense ist der Anbieter des weltweit führenden militärischen Flugtrainers und rüstet Streitkräfte auf der ganzen Welt aus. Das Unternehmen ist führend bei niedrigen Anschaffungs-, Wartungs- und Schulungskosten. Die Beechcraft T-6 Texan II-Flotte mit mehr als 1.000 Flugzeugen hat seit 2001 mehr als 5 Millionen Flugstunden in zwei NATO-Militärflugschulen und vierzehn Ländern absolviert. Textron Aviation Defense ist eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren hat Textron Aviation unser kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker hinweg genutzt, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolben bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigung reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich, produktiv und flexibel zu fliegen.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation und Training.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der endgültigen Festlegung des Vertrags.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

