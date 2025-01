ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 US-Dollar belassen. Diese hätten nicht viele Details enthalten, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer ersten Einschätzung am Dienstag. In der Telefonkonferenz zu den Zahlen werde es wohl vor allem um die Produktion des 737 Max gehen sowie um die Lieferketten, eine Änderung der Konzernstruktur und um die Verwendung der Barmittel in diesem Jahr./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 00:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 00:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058