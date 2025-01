Essen (ots) -Die 41. Internationale Pflanzenmesse (IPM) ist heute gestartet und begrüßt Fachbesucher aus der ganzen Welt in der Messe Essen. Noch bis Freitag zeigen mehr als 1.400 Aussteller aus rund 50 Ländern ihre Produkte aus den Bereichen Pflanzen, Technik, Floristik und Ausstattung. An der Eröffnungsfeier nahmen zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Politik teil. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst meldete sich mit einer Videobotschaft. Zu den Rednern vor Ort gehörten unter anderem ZVG-Präsidentin Eva Kähler-Theuerkauf sowie NRWs Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen. Darüber hinaus standen beim Wettbewerb "IPM-Neuheitenschaufenster" innovative Pflanzenzüchtungen im Rampenlicht der Eröffnungsbühne. Insgesamt wurden acht Preise vergeben - darunter ein Sonderpreis.Eva Kähler-Theuerkauf, Präsidentin des Zentralverbandes Gartenbau e.V. (ZVG) und des Landesverbandes Gartenbau NRW, hob in ihrer Ansprache die Bedeutung der Weltleitmesse des Gartenbaus hervor. Auf der Messe würde einmal mehr demonstriert, was die grüne Branche leiste. Gleichzeitig appellierte sie an die Politik, die Rahmenbedingungen zu optimieren: "Der Gartenbau stellt sich dem Klimawandel und den damit verbundenen Herausforderungen. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Gartenbau die politische Unterstützung erfährt, die er braucht."Ministerin Gorißen versicherte: "Nordrhein-Westfalen ist Deutschlands Gartenbauland Nummer eins, sowohl was die Produktion von Pflanzen angeht als auch beim vielfältigen Angebot hochwertiger gärtnerischer Dienstleistungen. Bei uns in NRW kommt die Branche auch zur wichtigsten internationalen Messe des Gartenbaus zusammen, um neue Innovationen zu präsentieren und sich zu vernetzen. Wir sind stolz auf unsere starke, lebendige und innovative Gartenbauwirtschaft. Auch in Zukunft braucht die Branche gute Rahmenbedingungen und Planungssicherheit. Als Landwirtschaftsministerin werde ich mich weiterhin für unsere Betriebe einsetzen, so zum Beispiel beim Bürokratieabbau. Wir brauchen mehr umsetzbare und praxistaugliche Lösungen, daher hoffe ich auf ein stärkeres Engagement der neuen Bundesregierung für die Gartenbaubetriebe."Das sind die IPM-Neuheiten 2025Dass die grüne Branche innovativ und leistungsstark ist, bewies erneut der vom ZVG initiierte Wettbewerb "IPM-Neuheitenschaufenster" mit einer regen Beteiligung: 33 Aussteller aus elf Ländern hatten im Vorfeld der Messe insgesamt 55 Pflanzennovitäten eingereicht. Ein Höhepunkt der Eröffnung war daher die feierliche Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner. Insgesamt wurden sieben Neuzüchtungen in unterschiedlichen Kategorien sowie eine weitere Pflanze mit einem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Die Urkunden wurden von Andreas Kröger, ZVG-Vizepräsident (Hamburg) und der Deutschen Blumenfee 2024/25, Anne-Marie Bals, überreicht.In der Kategorie "Frühjahrsblüher" entschied sich die Expertenkommission für Primula acaulis Flamenco Mix F1 der Firma Rudy Raes Bloemzaden n.v. aus Belgien. Dieser Flamenco-Tänzer hat einzigartig gefranste Blüten und ist eine Referenz an die spanische Tradition. Für die Jury gab die Rüschung der Blüten, die einzigartig ist bei F1-Hybriden, den Ausschlag für die Prämierung. Vollkommen neu für generativ vermehrte Primeln und ein Kulturvorteil für die Produzenten.In der Kategorie "Beet- und Balkonpflanze" ist als "IPM-Neuheit 2025" die Sundaville® Blue der Firma Suntory Flowers Europe aus den Niederlanden ausgezeichnet worden. Der attraktive Wuchs mit weniger starken Ranken macht diese Sundavilla so besonders. Die außergewöhnliche Farbe der Blüten variiert von Rosa über Schattierungen bis hin zu Blau-Violett. Sie blüht den ganzen Sommer durch und mag auch einen Platz in der vollen Sonne.In der Kategorie "Blühende Zimmerpflanzen" erhält die Cyclamen persicum 'Illusia' der Firma Schoneveld breeding aus den Niederlanden den Titel "IPM-Neuheit 2025". Die neue Blütenform lässt sie nicht sofort als typisches Alpenveilchen erkennen. Sie ähnelt in voller Blüte einer Blütenkrone mit unzähligen Knospen darunter. Sie ist am besten für die Herbstkultur geeignet. Der Verbraucher darf sich über eine ausgezeichnete Haltbarkeit von bis zu vier Wochen erfreuen, ohne dass die Blüten altern.In der Kategorie "Gehölze" entschied sich die Jury für Cornus kousa Flower Tower der Firma Diderk Heinje Pflanzenhandelsg.mbH & Co. KG aus Deutschland. Die besonders schlanke Form kann ein Highlight für kleine Gärten im urbanen Raum sein und erweitert damit das Sortiment der attraktiven Cornus kousa für einen weiteren wichtigen Verwendungszweck. Die reiche Blüte und die spannende Herbstfärbung runden das Bild ab.In der Kategorie "Grüne Zimmerpflanzen" wurde die Asplenium antiquum 'Yuaspgio' Gioia der Firma Vitro Plus B.V. aus den Niederlanden ausgezeichnet. Dieser Farn erweitert das umfangreiche Sortiment von grünen Zimmerpflanzen mit einzigartigen, gezackten Blättern und einer atemberaubenden, frischgrünen Färbung, die jeden Innenraum aufhellt. Ein hervorragender neuer Trendfarn und eine Variation der bestehenden Vogelnestfarne.In der Kategorie "Kübelpflanzen" gewann Musa sikkimensis Ever Red der Firma Hoogeveen Plants BV aus den Niederlanden. Die besondere Blattzeichnung mit grünen und kastanienroten Blättern und der kompakte Wuchs hat die Jury begeistert. Wie für Bananen üblich, liebt auch diese Musa warme Temperaturen und ist damit in Zeiten des Klimawandels eine attraktive Ergänzung für das europäische Pflanzensortiment. Sie haucht jedem Platz sofort einen tropischen Touch ein.In der Kategorie "Schnittblumen" wurde mit Rosa Hybrid Under the Stars Rosa Loves Me® der Firma Roses Forever ApS aus Dänemark eine Besonderheit ausgezeichnet. Mit fünf bis sieben Blüten an nur einem Stiel hat der Rosenliebhaber sofort einen ganzen Strauß in der Hand. Dazu kommt eine sehr lange Haltbarkeit zur Freude aller Deko-Fans. Das kräftige Gelb ist einzigartig und hat einen interessanten Grünschimmer.Mit einem Sonderpreis der Jury wird in diesem Jahr die Hibiscus syriacus Flower Tower Ruby der Firmen Kordes Jungpflanzen Handels GmbH und Heinje ausgezeichnet. Die schmale Säulenform ist neu für Hibiskus und eignet sich deshalb sehr gut für den kleinen Garten, aber auch für Balkon oder Terrasse - gerne auch als Hecke gepflanzt. Er verzweigt sich gut und erfreut durch seine lange Blütezeit von Ende Juli bis Anfang Oktober Bienen und Schmetterlinge.Alle 55 Pflanzen, die am IPM-Neuheitenschaufenster teilgenommen haben, sind in Halle 4 im Infocenter Gartenbau des ZVG ausgestellt. Die Besucher können sich während der gesamten Laufzeit über die aktuellen Neuheiten und Trends im Pflanzenmarkt informieren und sich an der Besucherumfrage beteiligen. Die Prämierung des Publikumspreises findet am vorletzten Messetag, 30. Januar, statt.