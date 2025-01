© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Trotz rechtlicher Herausforderungen und hoher Strafen zeigt der KuCoin-Token starke Kursgewinne und gehört zu den Top-Performern im Kryptomarkt.Die Kryptobörse KuCoin hat sich im Zusammenhang mit strafrechtlichen Vorwürfen der US-Justiz für schuldig bekannt und einer Zahlung von fast 300 Millionen US-Dollar zugestimmt. Die Anschuldigungen beziehen sich auf den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfersystems sowie auf Verstöße gegen den Bank Secrecy Act (BSA), wie Bloomberg berichtet. Das Unternehmen, das teilweise unter dem Namen Peken Global Ltd. operiert, legte das Schuldbekenntnis am Montag vor einem Gericht in New York ab. US-Bezirksrichter Andrew Carter verhängte eine Strafe von …