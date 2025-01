Die spanische Fährgesellschaft Baleà ria plant eine vollelektrische Fährlinie zwischen dem spanischen Tarifa und dem marokkanischen Tanger. In den nächsten zwei Jahren sollen in der Armon-Werft in Gijón elektrische Katamarane gebaut und dann auf der Strecke in Betrieb genommen werden, die zugleich Europa mit Afrika verbindet. Die Werft Astilleros Armon wird die beiden 87 Meter langen Schiffe, die von Incat Crowther in Gijón entworfen wurden, bauen. ...

