Das Corona-Tal hat die Reisebranche durchschritten. Zu Luft und zu Wasser steigen wieder die Umsätze der Veranstalter. So auch bei Royal Caribbean Cruises. Es wird wieder eifrig in See gestochen!Die Aktien von Royal Caribbean kletterten am Dienstag zweistellig, nachdem der Kreuzfahrtanbieter eine starke Gewinnprognose bekannt gab und mit seinem Quartalsergebnis die Erwartungen übertraf. Grund dafür waren höhere Preise durch kurzfristige Buchungen und eine weiterhin starke Nachfrage nach Zusatzleistungen an Bord. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 14,35 und 14,65 US-Dollar (Mittelwert: 14,50 US-Dollar). "2025 entwickelt sich zu …