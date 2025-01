DJ Erste Runde Tarifverhandlungen Papierindustrie bleibt ohne Angebot

DOW JONES--Für die rund 100.000 Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie (PPKV) ist die erste Verhandlungsrunde am Dienstag in Berlin ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ein konkretes Angebot legte die Arbeitgeberseite nach Angaben der Gewerkschaft Verdi nicht vor, soll aber einen Erhöhungsbedarf nicht geleugnet haben. Verdi fordert 7,5 Prozent mehr bei Löhnen, Gehältern und Ausbildungsvergütungen. Die zweite Verhandlungsrunde findet am 18. Februar 2025 in Berlin statt.

January 28, 2025

