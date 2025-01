Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach Börsenschluss am 27. Februar 2025 seine Gewinne bekannt geben wird. Das Unternehmen wird an diesem Datum um 17.00 Uhr ET (Eastern Time/14.00 Uhr PT (Pacific Time) eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2024 sowie den Ausblick für 2025 zu erörtern.

Rimini Street to Report Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results on February 27, 2025 (Graphic: Business Wire)

Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor Relations Site von Rimini Street über den Rink Rimini Street IR Events und direkt über den Webcast-Link zur Verfügung stehen. Die Telefonkonferenzteilnehmer haben Zugang zur Konferenz per Einwahl über die Telefonnummer 1-800-836-8184.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Veranstaltung ein Jahr lang zur Verfügung stehen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an einheitlichen Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware. Das Unternehmen hat Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und Regierungsorganisationen abgeschlossen, die Rimini Street als vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter von unternehmenskritischen Softwarelösungen ausgewählt haben und bessere Betriebsergebnisse erzielen, Einsparungen in Milliardenhöhe realisieren und Investitionen in KI und andere Innovationen finanzieren konnten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com. Verbinden Sie sich auch mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn. (IR-RMNI)

2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 (925) 523-7636

IR@riministreet.com

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

+1 (702) 285-3532

PR@riministreet.com