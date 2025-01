© Foto: Bernd Weißbrod - dpa-Bildfunk

Denk nicht an den rosa Elefanten - schon steht er im Raum. Genauso wächst die AfD durch die Brandmauer-Rhetorik. Was ist mit der Brandmauer? Eingerissen, abgebrannt durch die Merz Asyl-Vorschläge! VorOrth, die Meinungskolumne auf wallstreetOnline. Nachrichten-Redakteur Krischan Orth kommentiert die die Asyl-Pläne von Friedrich Merz und ihr politisches Nachbeben. Denk nicht an den rosa Elefanten, denk nicht an den rosa Elefanten, denk nicht an den rosa Elefanten. Wenn wir dies uns gebetsmühlenartig immer wieder vorhalten: denk nicht an den rosa Elefanten, denk nicht an den rosa Elefanten; welches Bild ensteht im Kopf? Richtig: Der rosa Elefant. In diesem Dilemma befindet sich die …