Der Palladiumpreis zeigt sich aktuell volatil: Am Dienstagmorgen liegt er bei 963 US-Dollar, was einem Minus von 1,1 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Dennoch konnte Palladium in den letzten fünf Handelstagen um 2,7 % zulegen. Neben diesen Kursbewegungen sorgt eine bahnbrechende Innovation aus der Chemie für Aufmerksamkeit, die den Markt langfristig beeinflussen könnte: Ein neuer Palladium-basierter Katalysator verspricht revolutionäre Fortschritte in nachhaltigen Produktionsprozessen.Ein von Nafis Ahmad und seinem Team an der King Khalid University ...

Den vollständigen Artikel lesen ...