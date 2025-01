Am Montag, den 27. Januar, kam es zu turbulenten Entwicklungen an den Börsen. Der Grund: Das chinesische KI-Modell DeepSeek hat den Chatbot ChatGPT als meistgenutzte kostenlose App in den USA abgelöst. Dieses Ereignis hat Anleger und Fachleute dazu veranlasst, die Wettbewerbssituation im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) grundlegend neu zu bewerten. Doch was sagt eigentlich die KI ChatGPT selbst dazu? Es war ein Paukenschlag: Am gestrigen ...

