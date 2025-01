Die Royal Caribbean Cruises-Aktie verzeichnete am Dienstag einen beeindruckenden Kurssprung von knapp 10 Prozent, nachdem der Kreuzfahrtkonzern herausragende Geschäftszahlen für das Jahr 2024 und eine optimistische Prognose für 2025 präsentierte. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 11,80 US-Dollar im vergangenen Jahr übertraf das Unternehmen die Markterwartungen deutlich. Besonders die starke Nachfrage nach kurzfristigen Buchungen und zusätzlichen Bordleistungen trieb die Ergebnisse nach oben. Der Gesamtumsatz belief sich auf 16,5 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn 2,9 Milliarden US-Dollar erreichte.

Expansion und Wachstumsperspektiven

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Royal Caribbean noch optimistischer und prognostiziert einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 14,35 und 14,65 US-Dollar. Die Buchungssaison startete mit Rekordzahlen, wobei die Auslastung auf dem Niveau der Vorjahre liegt - allerdings zu höheren Preisen. Als strategische Expansion kündigte der Konzern den Einstieg in den Flusskreuzfahrtmarkt an. Ab 2027 sollen unter der Marke Celebrity River Cruises zunächst zehn neue Schiffe in Betrieb genommen werden, was das Wachstumspotenzial des Unternehmens weiter stärkt.

