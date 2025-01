Berlin/Nürnberg (ots) -Vier Hunde im charakteristischen Agentenlook sitzen gebannt über ihrem Spiel, die Stimmung ist gespannt, die Spielenden hochkonzentriert. Jetzt nur keinen falschen Zug wagen, denn das gegnerische Team will schlau ausgespielt werden. Was an das ikonische Kunstwerk von C.M. Coolidges "Hunde spielen Poker" erinnert, ist eine lebendig gewordene Bildszene bei Schmidt Spiele. Zur Eröffnung der diesjährigen Spielwarenmesse® inszeniert der Berliner Spieleverlag "Agent DOG®", die neueste Auskopplung aus der Kult-Spielreihe. Seit rund 17 Jahren zieht DOG® mit dem Spielmechanismus, im Team gegeneinander zu spielen, Alt und Jung an die Spielbretter. Bei der jüngsten Neuheit wird es nun noch kniffliger: Agenten die abtauchen, wildes Tauschen temporeiches Vorrücken und anziehende Agententreffpunkte machen das Spiel noch spannender und fordern das Köpfchen."Die Spielwarenmesse Nürnberg ist für uns nicht nur wichtiger Branchentreffpunkt, sondern auch der optimale Ort, um unsere Verlagsneuheiten und unsere starken Marken in Szene zu setzen und zu feiern. Im letzten Jahr stand alles im Zeichen des Jubiläums von 'Mensch ärgere Dich nicht'. 2025 gehen wir den Weg mit unserer Kultreihe DOG, die sich bereits in so vielen Wohnzimmern in Deutschland und Europa wiederfindet, weiter. Die Kombination aus immer neuen Ideen, die wir realisieren und Klassikern, die sich großer Beliebtheit erfreuen, machen den langjährigen Erfolg von Schmidt Spiele aus", betont Axel Kaldenhoven, Geschäftsführer Schmidt Spiele GmbH.Die Kultreihe im FokusIhren Anfang fand die Spielreihe, die mittlerweile Kultstatus genießt, mit dem klassischen DOG® 2008, wie die anschauliche Timeline am Messestand von Schmidt Spiele zeigt. Weiter ging es mit den Varianten DOG® Royal, Black DOG® und einem reinen Kartenspiel der Reihe: DOG® Cards. Mit einigen veränderten Kniffen eroberte DOG® Kids für Spielende ab fünf Jahren die Kinderzimmer. Die Harry Potter-Variante, ein Lizenzprodukt, vereint "Potterheads" und DOG®-Fans, während das neue Spiel Agent DOG® besonders feine Spürnasen erfordert, denn hier werden Spielfiguren verdeckt vertauscht. Was sich durch alle Spiele zieht? Den Letzten beißen die Hunde!Eine Agentenjagd auf dem Spielfeld"Agent DOG®" bringt für zwei bis vier Personen ab acht Jahren neuen Schwung in den Brettspiel-Klassiker. Wie auch in der klassischen Variante, spielen hier jeweils zwei Personen als Team zusammen um den Sieg. Mittels der Werte auf den Handkarten werden die eigenen Spielfiguren nach vorne und möglichst schnell ins Zielfeld bewegt. Dabei gegnerische Figuren zu schlagen ist nicht nur erlaubt, sondern bringt meist einen guten Vorsprung. Einen scharfen Sinn braucht es, sobald die ersten Agenten untertauchen: Auf bestimmten Spielfeldern werden die Figuren umgedreht, sodass farblich nicht mehr ersichtlich ist, welche zu welchem Spielenden gehört. Dann heißt es, einen kühlen Kopf und den Durchblick zu bewahren, denn alle Personen dürfen mit den Geheimagenten ziehen, um dem eigenen Team einen Vorteil zu verschaffen. Versagt der eigene Spürsinn und man schlägt sich oder das Teammitglied, kommt man selbst auf den Hund, da man den Rest der Runde aussetzen muss. Einige weitere Sonderregeln bringen zusätzlich Hochspannung in das Spiel und lassen es zur wahren Agentenjagd werden. Zwei Varianten machen das Spiel auch für zwei oder drei Personen möglich, wenn keine Teams gebildet werden können.Typ: Brettspiel | Marke: Schmidt Spiele® | Anzahl Spielende: 2-4 | Alter: ab 8 Jahren | Zeit: ca. 45 Minuten | Preis: 25,99 Euro (UVP)Pressekontakt:PressekontaktBISS PR & Communications GmbH & Co. KGKronprinzendamm 20, 10711 BerlinTel.: +49 162 3372138E-Mail: schmidtspiele@biss-pr.deInternet: www.biss-pr.deOriginal-Content von: Schmidt Spiele, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178465/5959220