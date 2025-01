© Foto: Martin Ceralde - unsplash

Nach dem mittelschweren Beben erholten sich mehrheitlich die Chip-Werte wieder. Das ist noch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil!Der neu gelaunchte chinesische KI-Bot DeepSeek hatte am Montag für ein mittelschweres Beben an der Börse gesorgt. Die Tech-Aktien wurden ordentlich durchgerüttelt, allen voran die Chip-Werte. Marvell Technology stürzte am Montag um 19 Prozent ab und verzeichnete damit den größten prozentualen Rückgang unter den Halbleiterunternehmen an diesem Tag. Nvidia verlor fast 17 Prozent, wobei das Unternehmen einen Verlust von 589 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verzeichnete, Broadcom fiel um 17,4 Prozent und Advanced Micro Devices verlor …