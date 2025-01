DeepSeek crasht Memecoins, während $MEMEX für Diversifizierung 3 Mio. $ erzielt

Das Verkaufstempo des Presales von Meme Index ($MEMEX) hält sich trotz der Schwäche des Memecoin-Sektors aufgrund der Veröffentlichung der neuen Version der KI DeepSeek stabil. So konnte das Projekt mittlerweile mehr als 3 Mio. USD einnehmen.

Denn im Unterschied zu Einzelinvestments verfolgt Meme Index einen diversifizierten Ansatz, bei dem das Risiko gestreut wird und weniger Chancen verpasst werden. Insbesondere in einem Markt, der wegen DeepSeek durch FUD verunsichert wird, handelt es sich um einen zeitgemäßen Ansatz.

Auf diese Weise können Investoren ihre einseitigen Risiken wie mit dem Kult-Memecoin Pudgy Penguins streuen, der trotz der berühmten Web3-Marke und der Ambitionen des Teams allein über die vergangenen 30 Tage 49,1 % seines Wertes verloren hat. Auf der anderen Seite hätten Sie in dieser Zeit mit Pippin einen Gewinn in Höhe von 1.202,7 % und mit Toshi von 754,9 % erzielen können.

Durch eine geschickte Streuung werden sie bei $PUDGY beispielsweise weniger zu Panikverkäufen gedrängt, da sie mit anderen Coins die Verluste ausgleichen können und nicht so leicht emotional reagieren, wobei Gefühle selten ein guter Ratgeber sind - vornehmlich bei Anfängern ohne mit Wissen und Erfahrungen geschärfter Intuition.

Mit seinem auf Nutzen ausgerichtetem Geschäftsmodell bietet Meme Index zudem ein langfristiges Wachstumspotenzial, was sich in einer Expansion des Angebots an Fonds und sogar echten Börsennotierungen wie für die ETFs für $DOGE, $BONK und $TRUMP äußern kann. Dabei widmet er sich einem Sektor, welcher auf seinem Hoch auf eine Bewertung von 137 Mrd. USD gekommen ist und noch immer über 100 Mrd. USD liegt.

Ein Stück Memecoin-Geschichte können Sie nun mit einem frühzeitigen Einstieg schreiben. Denn derzeit befindet sich Meme Index im Presale und bietet seine Coins, welche für den Erwerb der Fonds-Anteile benötigt werden, rabattiert für einen Preis von 0,0156557 USD an. Jedoch ist Eile angesagt, da in weniger als einem Tag und 16 Stunden die nächste Vorverkaufsrunde abgeschlossen und eine weitere Erhöhung erfolgen wird.

DeepSeek bringt Kryptomarkt zum Crashen

Die Veröffentlichung der neuen Version von DeepSeek hat die Finanzmärkte erschüttert, da mit wenig Kapital und in kürzerer Zeit ein Konkurrent zu OpenAI aufgestellt wurde, welcher mit diesem mithalten kann. Somit wurden einige Bewertungen der KI-Aktien und KI-Coins infrage gestellt.

Dabei haben sich viele auf das Negative fokussiert und waren etwas blind für die damit verbundenen Vorteile. Denn zuerst einmal signalisiert es, dass auch kleinere Projekte eine reelle Chance gegenüber den Technologiegiganten haben können.

Zudem zeigt es, dass die Entwicklungskosten für Start-ups deutlich niedriger liegen, da gewöhnlich niemand das Rad neu erfindet und auch sie von diesen Errungenschaften profitieren.

Anstelle der üblichen 100 Mio. USD bis 1 Mrd. USD, welche für das Training von KIs benötigt werden, hat das chinesische Unternehmen DeepSeek dies mit lediglich rund 6 Mio. USD geschafft. Ebenso nutze dieses 2.000 anstelle von 16.000 Chips für die Berechnung.

Daher kam es auch zu Abverkäufen der NVIDIA-Aktie und ähnlicher Unternehmen, wobei diese dadurch im Vergleich zu ihrem Allzeithoch zeitweise mehr als 23 % verlor. Bei NVIDIA handelt es sich zudem um eines der wertvollsten Unternehmen, weshalb es einen großen Einfluss auf die Indizes hat.

Auch bei den Kryptowährungen machte sich dieses Ereignis aufgrund der zunehmenden Korrelation bemerkbar. So haben diese zeitweise bis zu 12 % ihres Wertes verloren, wobei die Marktkapitalisierung bis auf 3,25 Bil. USD gefallen ist und sich mittlerweile bei 3,44 Bil. USD stabilisiert hat.

Marktkapitalisierung des Kryptomarktes | Quelle: Tradingview

Spürbar waren die Verluste bei den unterschiedlichsten Kryptosektoren. Dennoch gibt es auch zahlreiche Beispiele von schnell steigenden Kryptowährungen, welche Panikverkäufer verpasst hätten.

So konnte über die vergangenen 24 Stunden Official Trump um 7,82 %, Hoppy um 11,90 %, Gigachad um 15,29 %, Sigma um 23,62 % und AI Companion sogar um 70,41 % steigen. Daher kommt es auf eine strategische Auswahl der richtigen Coins an. Hätten Sie beispielsweise nur auf den vielversprechenden Pudgy Penguins gesetzt, würde ihr Portfolio nun schlechter aussehen.

Memecoin-Sektor | Quelle: CoinMarketCap

All dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Diversifizierung, insbesondere, wenn es bei den Megatrends wie KI zu Korrekturen kommt. Somit können mit anderen Coins Gewinne erzielt werden, welche Verluste ausgleichen. Genau für diesen Zweck wurde Meme Index geschaffen und erfreut sich deswegen schnell einer wachsenden Beliebtheit, wobei es die Zeiten der erhöhten Volatilität zu seinem Vorteil nutzen kann.

Meme Index bietet strategische und personalisierte Memecoin-Exposition

Das Projekt Meme Index verfolgt einen besonders strategischen Ansatz für Memecoin-Investments. Somit sollen die Investoren mit einer höheren Diversifizierung besser durch den volatilsten Kryptosektor navigieren können. Anleger können dabei mit verschiedenen Fonds die für sie gewünschten Risikostufe und das Renditepotenzial auswählen, wobei sich diese auch kombinieren lassen.

Die etabliertesten Memecoins mit dem niedrigsten Risiko, aber ebenso kleinstem Renditepotenzial, werden in dem Titan Index zusammengefasst. Primär befinden sich in diesem Coins aus den Top 10 bis 20 mit Marktkapitalisierungen von mehr als 1 Mrd. USD. Sie sind schon etwas etablierter und daher - für Memecoins - weniger riskant sowie volatil.

Eine Risikostufe und Renditechance höher befindet sich der Moonshot Index. In diesem werden Memetoken mit Bewertungen von rund 250 Mio. USD bis 1 Mrd. USD vereint. Sie haben das größte Potenzial, um in nächster Zeit ebenfalls in den Rang der Titan-Memecoins aufzusteigen. Bei Marktkapitalisierungen von 1 Mrd. USD bis 5 Mrd. USD, wären somit rund 4x bis 20x möglich.

https://twitter.com/memecoin_index/status/1882073433963733424

Danach folgt der Midcap Index, dessen Memecoins Marktkapitalisierungen zwischen 50 Mio. USD und 250 Mio. USD haben. Daher sind sie auch deutlich volatiler und somit riskanter, als dies bei den Vorgängern der Fall ist. Dafür sind Renditen von meist 20x bis 100x möglich, wobei manche Memecoins auch mehr als 5 Mrd. USD erreichen.

Das höchste Risiko, aber auch die größte Chance bietet der Frenzy Index. In diesem werden die neuesten Memetoken aufgenommen werden, welche jedoch sehr schnell wieder aufgegeben werden. Während Sie hier viele Rohrkrepierer erwischen, brauchen Sie bei gleich hohen Einsätzen und einer Rendite von 1.000x nur 1 unter 1.000 treffen, um 999 Verluste auszugleichen. Jedoch können Trefferquote und Rendite deutlich höher liegen.

Dezentrales Meme Index noch für kurze Zeit im Vorverkaufsangebot

Fonds haben eine so große Beliebtheit erlangt und sind ein zentraler Bestandteil der Finanzmärkte geworden. So sollen 21 Mio. deutsche Haushalte Fonds halten, wobei von den 17,2 % der deutschen Investoren ab 14 Jahren 81,7 % in diesen Vermögenswerten ihr Kapital angelegt haben. Weltweit kommen allein die passiven ETFs auf verwaltete Assets im Umfang von 15 Bil. USD.

Die Gründe für die Beliebtheit von Fonds sind die Risikoreduktion, die Zeitersparnis, die Exposition gegenüber exotischen Assets unter dem Radar, ein besseres Timing und die Kostenersparnis. Mithilfe von Meme Index sollen die Krypto-Fonds auch leichter mit den aktuellen Markttrends mithalten, was durch die dezentrale Governance erreicht wird.

Bei Meme Index erhalten die Tokeninhaber Abstimmungsrechte, womit sie die Zusammensetzung der Fonds gestalten. Somit können die Erfahrungen von Memecoin-Enthusiasten, Tradern, Ökonomen, Entwicklern und mehr bei der Auswahl berücksichtigt werden, um eine noch strategischere Wahl und höhere Gewinne zu ermöglichen. Zudem sind somit weitere Fonds und sogar echte Listungen an traditionellen Börsen denkbar.

Die $MEMEX-Coins werden jedoch nicht nur für die Governance verwendet. Darüber hinaus werden sie für die Investments in die Fonds benötigt, was ihnen ihren einzigartigen Nutzen verleiht. Das faire Geschäftsmodell mit der DAO hat zudem einige Analysten zu optimistischen Prognosen kommen lassen, so geht 99Bitcoins von einer Chance von 10x aus.

Erhältlich sind die $MEMEX-Token des von Coinsult und SolidProof überprüften Projektes über die Website oder die Best Wallet. Weitere Informationen finden Sie besonders schnell auf Telegram und X.

Jetzt Meme Index entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.