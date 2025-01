Als Founding Level Partner der 49ers stärkt NetApp seine Beziehung zur Bevölkerung der Bay Area durch Sport und Technologie

Heute gaben die San Francisco 49ers und NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, eine neue mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt. Als Founding Level Partner der höchsten Ebene für Unternehmenspartnerschaften mit den 49ers wird NetApp offizieller Partner für intelligente Dateninfrastrukturen des traditionsreichen NFL-Franchise. Die Marken werden eine silofreie Dateninfrastruktur einsetzen, die für Datenanalysen entwickelt wurde, um die Geschäftstätigkeit der 49ers im gesamten Unternehmen zu unterstützen, angefangen mit der Neugestaltung des Fanerlebnisses im Levi's® Stadium.

Die im Silicon Valley ansässigen Organisationen 49ers und NetApp verbindet eine langjährige Tradition, Technologie, Daten und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts seit der Eröffnung des Levi's® Stadium plant das Unternehmen, den Veranstaltungsort mit umfangreichen technischen Verbesserungen auszurüsten, um ein neues nahtloses und vernetztes Fanerlebnis zu schaffen und zugleich das erforderliche technologische Fundament zu legen, das Wachstum und Innovation der 49ers unterstützt. Eine intelligente Dateninfrastruktur, die auf NetApp-Lösungen wie dem Storage-as-a-Service-Angebot NetApp Keystone basiert, wird Verbesserungen an Ein- und Ausgängen ermöglichen, die Wartezeiten vor den Toiletten und an den Verkaufsständen verkürzen, die Funktionalität mobiler Apps verbessern und vieles mehr.

"Als das Levi's® Stadium 2014 eröffnet wurde, gehörte es zu den technisch anspruchsvollsten Stadien des Landes. Wir haben zwar Jahr für Jahr hart daran gearbeitet, das Fanerlebnis zu verbessern, aber NetApp wird uns dazu befähigen, größere Neuerungen umzusetzen, die das Stadion an die Weltspitze der technologieorientierten Sport- und Veranstaltungsorte führen werden", so Costa Kladianos, EVP und Head of Technology der San Francisco 49ers.

"Wir freuen uns, NetApp, eine Marke aus der Bay Area und weltweit führend im Bereich Dateninfrastruktur, als Founding Level Partner begrüßen zu dürfen", kommentiert Brent Schoeb, Chief Revenue and Marketing Officer der 49ers. "Wir werden die branchenführende, innovative Technologie von NetApp in der gesamten Organisation der 49ers und des Levi's® Stadium implementieren, um das Fanerlebnis zu verbessern."

NetApp trägt nicht nur zur Umsetzung des Ziels der 49ers bei, das Levi's® Stadium zu modernisieren, sondern ist auch Hauptsponsor des NFL Draft 2025 der 49ers geworden. Der Levi's® Stadium Owners Club an der Ostseite des Gebäudes wird in Anerkennung der Sponsorenschaft von NetApp umbenannt. Und schließlich ist NetApp der Hauptsponsor der Strategie-, Daten- und Analytikkonferenz der 49ers, Horizon Summit, die im Juni 2025 erneut im Levi's®-Stadion stattfinden wird. Weitere Einzelheiten zur sechsten Auflage des Events, darunter Termine und bestätigte Redner, werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

"Als integraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit der 49ers demonstriert NetApp unser starkes Engagement für Innovation, Führung und Exzellenz im Silicon Valley", erklärt George Kurian, CEO bei NetApp. "Eine intelligente Dateninfrastruktur ist für das Erlebnis der Sportfans und die Mannschaftsleistung von entscheidender Bedeutung. Unsere Unterstützung der ambitionierten Ziele der 49ers, ihr Heimstadion zum Benchmark für herausragende Fanerlebnisse und Teamleistungen zu machen, unterstreicht unsere starke Verbundenheit mit der San Francisco Bay Area unserer Heimatregion und unsere einzigartige Fähigkeit, Daten für führende Unternehmen in Aktivposten zu verwandeln, damit diese ihre Transformationsziele erreichen."

Über die San Francisco 49ers

Die San Francisco 49ers, die sich im Besitz der Familie York befinden, spielen derzeit in der NFC West Division und haben fünf Super Bowl-Trophäen gewonnen, darunter Super Bowl XVI, XIX, XXIII, XXIV und XXIX. Außerdem hat die Mannschaft 8 Conference Championships und 22 Divisional Championships errungen und war vor mehr als 75 Jahren das erste professionelle Sportteam der Major League von San Francisco. Besuchen Sie 49ers.com und folgen Sie den 49ers auf Facebook und Twitter @49ers.

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das Unified Data Storage, integrierte Datenservices und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt der Unterbrechungen in Chancen für jeden Kunden zu verwandeln. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Beobachtbarkeit und KI, um das beste Datenmanagement der Branche zu ermöglichen. Als einziger Storage-Service der Enterprise-Klasse, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datenservices einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere CloudOps-Lösungen bieten eine kontinuierliche Optimierung von Leistung und Effizienz durch Beobachtbarkeit und KI. Unabhängig von Datentyp, Workload oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

