Torq ernennt außerdem den erfahrenen Vertriebsleiter Usman Gulfaraz zum Vizepräsidenten für den Vertrieb in der EMEA-Region und eröffnet eine neue EMEA-Zentrale in London

Torq, der führende Anbieter von autonomen Sicherheitslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 2024 ein Umsatzwachstum von 300 und ein Mitarbeiterwachstum von 200 erzielt hat. Torq erweitert außerdem seine Geschäftstätigkeit in der gesamten EMEA-Region, eröffnet eine neue EMEA-Zentrale in London und ernennt Usman Gulfaraz zum neuen VP of EMEA Sales. Die Dynamik von Torq in der EMEA-Region spiegelt das enorme Wachstum wider, das das Unternehmen 2024 in Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnete, wo die Produkte Torq HyperSOC und Torq Hyperautomation inzwischen fest als die bevorzugten Agentic-KI- und autonomen SOC-Lösungen der Fortune-500-Unternehmen etabliert sind. Diese Ankündigungen folgen auf den kürzlich erfolgten Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Gesamtfinanzierung von Torq auf 192 Millionen US-Dollar erhöhte. Für 2026 hat Torq ein aggressives ARR-Ziel von 100 Millionen US-Dollar festgelegt, das die Einnahmen in der EMEA-Region einschließt.

Torq's EMEA Headquarters in London (Photo: Business Wire)

Gulfaraz ist ein angesehener Vertriebsveteran, der zuletzt für den weltweiten Umsatz bei Speechmatics verantwortlich war. Zuvor leitete er die EMEA-Region für Tessian, das er bis zur Übernahme durch Proofpoint leitete. Davor leitete er die EMEA-Region für Shape Security, das er bis zur Übernahme durch F5 leitete. Torq hat außerdem Jaicee Matthews zum Head of EMEA Marketing ernannt. Matthews leitete zuvor Marketingteams für GTT, Edgio und Lumen Technologies. Gulfarez und Matthews sind in der neuen Londoner Zentrale von Torq ansässig. Sheldon Muir, Head of Global Channels and Alliances, leitet das EMEA-Partner-Ökosystem von der weltweiten Zentrale von Torq in New York City aus.

"Wir verzeichnen in der gesamten EMEA-Region eine außerordentliche Nachfrage von Unternehmen nach den Agentic-KI-Sicherheitslösungen von Torq", so Gulfaraz. "Organisationen wissen um die unglaublichen Ergebnisse, die Torq für multinationale Unternehmen erzielt. Sie haben gesehen, wie unsere Technologie 2024 mit der Einführung des erweiterten Torq HyperSOC mit unserem Agentic KI-Multi-Agent-Framework die Cybersicherheitslandschaft verändert hat. Und jetzt sind sie begierig darauf, diese Lösungen einzusetzen, um ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Torq hat die SOAR-Ära im vergangenen Jahr offiziell beendet. 2025 sind für Torq keine Grenzen gesetzt, da es sich weiterhin rasant zu einer globalen Kraft entwickelt."

Zum Kundenstamm von Torq gehören einige der größten Namen in den Bereichen Cybersicherheit, Konsumgüter, Industrieautomation, Online-Dienste, Einzelhandel und Telekommunikation, wie Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull Bear), Informatica, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Telefonica, Wiz und World Economic Forum.

"Heute untersucht, sortiert und behebt Torq HyperSOC viele der internen Sicherheitswarnungen von Check Point ohne menschliches Eingreifen", so Jonathan Fischbein, CISO bei Check Point. "Wenn eine Warnung bestimmte Parameter erfüllt, die auf den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens basieren, führt die Plattform relevante vordefinierte Schritte aus, wie z. B. das Einleiten einer MFA-Challenge oder das Sperren eines verdächtigen Benutzers. Wir können automatisch auf Probleme reagieren, bevor sie zu Sicherheitsvorfällen werden."

Zu den ständig wachsenden EMEA-Partnern von Torq gehören AdvanceSec, Bytes Software Services, Check Point, GlobalDots, Nubera, Nueva Group, Softcat, Tata Group, Wiz und WWT.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Torq und werden weiterhin Innovationen liefern, die für unsere Kunden von Bedeutung sind", sagte Adam McCaig, Leiter der Abteilung für Sicherheitsstrategie und -dienste bei Bytes Software Services. "Die Nachfrage nach der bahnbrechenden Hyperautomation-Plattform von Torq und Torq HyperSOC steigt weiterhin exponentiell. Gemeinsam machen Torq und Bytes Software Services die SecOps-Teams von Unternehmen in der gesamten EMEA-Region mit ihren KI-gesteuerten SecOps- und autonomen SOC-Lösungen produktiver und fokussierter und stellen sicher, dass Organisationen existenzielle Sicherheitsprobleme entschärfen können, bevor sie sich negativ auswirken können."

Über Torq

Torq verändert die Cybersicherheit mit seinen agentenbasierten KI-Sicherheitslösungen. Torq ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsereignisse sofort und präzise zu erkennen und darauf zu reagieren. Fortune-500-Unternehmen, darunter die weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Technologie, Konsumgüter, Mode, Gastgewerbe und Sportbekleidung, erzielen mit Torq außergewöhnliche Ergebnisse.

