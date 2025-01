Krypto News: Pump.Fun erneut mit Rekordumsätzen, dieses Mal dank Vine Coin

Als Twitter noch Twitter hieß und einen Vogel als Logo hatte, gehörte zu dem Kurznachrichtendienst auch Vine. Eine Social-Media-Plattform, die es Nutzern ermöglichte, 6-sekündige Videos zu erstellen und auf Twitter zu teilen. Das Besondere: die Clips liefen in einem Loop, also einer Endlosschleife. Die älteren Leser werden sich vielleicht noch dunkel an den TikTok Vorgänger erinnern.

Auf Vine starteten Namen wie Logan und Jake Paul, Shawn Mendes oder Gabbie Hanna ihre Karrieren. 2016 wurde Vine allerdings eingestellt, da Plattformen wie Instagram oder Snapchat einfach populärer wurden. Im Januar dieses Jahr wurde der Videoplattform allerdings ein Kryptodenkmal gesetzt, in Form eines Meme-Coins, dem Vine Coin (VINE).

Gestartet wurde der Coin am 24. Januar auf Pump.Fun und erreichte zwei Tage später ein Allzeithoch von 0,4749 US-Dollar. Mittlerweile notiert der VINE bei 0,2502 US-Dollar, also rund 50 Prozent unter seinem ATH. Damit teilt der Coin ein Schicksal vieler Meme-Coins, die auf dem Meme-Coin Launchpad gestartet wurden. Ihr Stern strahlt kurz und hell, nur um kurz darauf wieder zu verglühen. Wobei sich bei VINE das vermutlich erst in der Zukunft herauskristallisieren wird.

Umsatzrekord für Pump.Fun

Vine ging also kurz nach dem Launch durch die Decke und erreichte eine Marktkapitalisierung von rund 425 Millionen US-Dollar (aktuell 251 Millionen US-Dollar), was Pump.Fun neue Umsatzrekorde bescherte. Alleine In den letzten zwei Wochen verzeichnete die Plattform ein Handelsvolumen von über 4 Milliarden US-Dollar. Dabei ist das Konzept des Launchpads simpel. Man benötigt noch nicht mal Programmiergrundkenntnisse, um einen Meme-Coin auf Pump.Fun zu erstellen. Es reichen lediglich ein paar Klicks und schon ist man Schöpfer eines solchen Tokens. Allerdings ist die Plattform nicht unumstritten. Immer wieder gibt es Coins mit, vorsichtig ausgedrückt, sehr fragwürdigen Themen.

Dann gab es den Livestream, mit ebenfalls sehr fragwürdigen und verstörenden Inhalten. Dieser wurde mittlerweile abgeschaltet. Nun verdichten sich mittlerweile die Zeichen, dass eine Klagewelle auf Pump.Fun zurollen könnte.

If you've been affected, fill out this no-cost, no-obligation intake form: https://t.co/c9ak4AThsG.



Today, Burwick Law is announcing publicly that we are pursuing legal action on behalf of investors in pumpdotfun memecoins. This announcement follows months of working alongside… - Burwick Law (@BurwickLaw) January 15, 2025

Zudem wird der Wettbewerb härter, auch auf der Heimatblockchain Solana.

Vor Kurzem verkündete der DEX-Aggregator Jupiter die Übernahme von Moonshot - ein Schritt, der die Spitzenposition von Pump.fun ernsthaft ins Wanken bringen könnte. Dann gibt es noch den Konkurrent Sun.Pump auf der Tron Blockchain, der Pump.Fun ebenfalls auf den Fersen ist.

Gekommen, um zu bleiben: Wall Street Pepe (WEPE)

Dann gibt es noch das generelle Problem mit Plattformen wie Pump.fun. Denn sie tragen ihren Teil zur Wahrnehmung bei, dass der Kryptomarkt ein "Wilder Westen" ist, in dem wenig Regulierung herrscht und unerfahrene Anleger leicht ausgebeutet werden können. Dem will das neue Meme-Coin Projekt Wall Street Pepe etwas entgegensetzen. Im Fokus stehen vor allem die Kleinanleger, denen das Projekt helfen will, mit den Kryptowalen auf Augenhöhe zu agieren. Dafür versammelt das Projekt seine Community Mitglieder in der WEPE Army. Mitglieder dieser Gruppe erhalten wertvolle Handelseinblicke, Insiderinformationen und die begehrten Alpha Calls, zu denen normalerweise nur die Wale Zugang haben. Die Eintrittskarte zu der WEPE-Army ist der native Token von Wall Street Pepe WEPE, der momentan noch im Presale gekauft werden kann.

WEPE im Presale kaufen

Um als Early Bird Investor bei Wall Street Pepe einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet, zum Beispiel Best Wallet, mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein WEPE kostet 0,0003665 US-Dollar. Unentschlossene Investoren sollten sich allerdings etwas beeilen, denn der Vorverkauf befindet sich bereits auf der Zielgeraden.

Hier Wallet verbinden und WEPE im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.