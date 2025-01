PORTLAND, Oregon, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. startet INFORM, eine globale Webinar-Reihe, die als führende Ressource für Praktiker im Bereich der digitalen Forensik konzipiert ist. Im Rahmen dieser virtuellen Veranstaltung werden sich unabhängige Branchenexperten und -größen zu umsetzbaren Erkenntnissen austauschen und so eine Gemeinschaft fördern, deren Ziel die Exzellenz in diesem Bereich ist.

"INFORM ist eine Gelegenheit für Experten und Praktiker im Bereich der digitalen Forensik auf der ganzen Welt, sich zu vernetzen, zu lernen und zu wachsen", so Harsh Behl, VP of Product for Digital Forensics bei Exterro. "Die Teilnehmer werden Teil einer exklusiven globalen Gemeinschaft, in der sie neue Ideen gewinnen, Erkenntnisse austauschen und Kontakte zu Gleichgesinnten und Experten knüpfen können."

Umsetzbare Erkenntnisse und Strategien für Teilnehmer

Die Teilnehmer erhalten exklusive Einblicke und Strategien durch tiefgehende Gespräche mit Führungskräften, die ihre größten Herausforderungen verstehen. Jede Sitzung bietet praktische Lösungen und Fähigkeiten, die sofort anwendbar sind. Von namhaften Organisationen bis hin zu führenden Stimmen der Branche werden diese Vorreiter und Innovatoren die neuesten forensischen Untersuchungstechniken vorstellen und Prognosen abgeben, die das kommende Jahr prägen werden.

"Die Reihe wird sich mit den Herausforderungen und bewährten Verfahren bei der Durchführung von Ermittlungen befassen, mit denen Ermittler in ihren Zuständigkeitsbereichen konfrontiert sind, sowie mit Strategien zur Navigation durch unterschiedliche Gesetze, Rechtsrahmen und zur Förderung der Zusammenarbeit", so Justin Tolman, der forensische Evangelist und Fachexperte bei Exterro. "Die Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke von Experten in die Überwindung von Herausforderungen wie grenzüberschreitenden Hürden, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig effektive Ermittlungsergebnisse zu erzielen. Durch die Einbeziehung regionaler Perspektiven bieten wir den Teilnehmern einen ganzheitlichen Blick auf die digitale Forensik, der die komplexe, globale Natur der heutigen Ermittlungen widerspiegelt."

Bei dieser ganztägigen Veranstaltung werden die Experten tiefer in die folgenden Themen eintauchen:

Strategien zur Bewältigung komplexer Ermittlungen, Nutzung innovativer Tools und strategische Zusammenarbeit zur Aufklärung schwerer Straftaten sowie Einblicke in die Zerschlagung komplexer, grenzüberschreitender krimineller Netzwerke.

Ansätze, die forensischen Teams dabei helfen, sich auf kritische Beweise zu konzentrieren, die Überprüfungszeit zu minimieren, Kosten zu senken und bewährte Verfahren zur Optimierung forensischer Arbeitsabläufe zu implementieren, um bei komplexen Untersuchungen schneller Ergebnisse zu liefern.

Fortgeschrittene Techniken aus dem Bereich der digitalen Forensik zur Erkennung, Analyse und Eindämmung von Insider-Bedrohungen und Datenexfiltration, einschließlich Methoden zur Aufdeckung subtiler Kompromittierungsindikatoren, zur Verfolgung nicht autorisierter Datenbewegungen und zur Umsetzung robuster Präventionsstrategien.

Bewältigung einzigartiger Herausforderungen in der Cloud, einschließlich mandantenfähiger Architekturen, Datenhoheit und dynamischer Umgebungen, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Compliance und Minimierung von Ausfallzeiten.

Wie Polizeikräfte ihre digitalen forensischen Prozesse durch innovative cloudbasierte Lösungen neu gestalten, Ermittlungen modernisieren und optimieren und die Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Effizienz der Fallaufklärung verbessern.

Herausforderungen und Überlegungen, mit denen sich Forensiker im digitalen Bereich auseinandersetzen müssen.

Verschiedene KI-Methoden, wie Bildforensik, Gesichtserkennung und -identifizierung sowie tiefgehende Metadatenanalyse, die zur Erkennung von Deepfakes eingesetzt werden, die Herausforderungen, die sich durch die rasante Entwicklung der Deepfake-Technologie ergeben, und die Bedeutung eines multimodalen Rahmens für den Schutz der Integrität digitaler Medien.

Das Zusammenspiel von eDiscovery und Forensik bei internen Untersuchungen, das Einblicke und Tipps für Erfolg und Effizienz bietet, einschließlich Leitlinien zur Zulässigkeit von Beweismitteln und Strategien zur Steigerung des persönlichen Werts.

An INFORM werden einige der klügsten Köpfe im Bereich der digitalen Forensik teilnehmen, darunter:

Farand C. Wasiak: Senior Special Agent bei der South Carolina Law Enforcement Division (SLED), mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Cyberkriminalität und Kinderschutzermittlungen.

Prof. Triveni Singh: Expertin für Cyberkriminalität und Superintendent of Police (SP) für Cyberkriminalität in Uttar Pradesh, Indien, präsentiert einen umfassenden Leitfaden zur Reaktion auf Vorfälle in Cloud-Umgebungen.

Rob Fried: Senior Vice President und Global Head of Forensics bei Sandline Global, bekannt für seine Führungsrolle in den Bereichen Datenerfassung, Sachverständigengutachten und Ermittlungstraining.

David Williams: Director of Global Public Safety & Justice bei Microsoft, untersucht den entscheidenden Kampf gegen Deepfake-Technologien und die Notwendigkeit multimodaler Erkennungsmethoden.

John Price KPM: Detective Sergeant bei der West Midlands Police, gibt Einblicke in die Revolutionierung des Fallmanagements durch Cloud-basierte Forensik und digitale Tatortuntersuchung.



Warum INFORM jetzt so wichtig ist

Die Zunahme der Internetkriminalität, die zunehmende Komplexität der Einhaltung von Rechtsvorschriften und die rasante Zunahme von Datenquellen haben die Landschaft der digitalen Forensik verändert. Jetzt, da die Untersuchungen immer komplexer werden, ist die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs von entscheidender Bedeutung. INFORM möchte Silos aufbrechen und eine Plattform schaffen, auf der Forensiker unabhängig von ihrem Standort auf das Fachwissen zugreifen können, das sie benötigen, um aufkommenden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein.

Getreu der Mission von Exterro in Bezug auf Barrierefreiheit und den Aufbau von Gemeinschaften ist INFORM eine kostenlose Veranstaltung. Teilnehmer können ihre Erfahrungen individuell gestalten, indem sie Sitzungen auswählen, die ihren Interessen entsprechen, oder den ganzen Tag lang teilnehmen, um das vollständige globale Narrativ in Bezug auf Innovationen im Bereich der digitalen Forensik zu erleben.

Um sich zu registrieren und das vollständige Programm mit Rednern und Sitzungen einzusehen, besuchen Sie dieseWebsite.

