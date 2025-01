Pudgy Coin News: 3 Gründe für Kursverlust von 51 % in 1 Monat

Trotz der großen Popularität und des engagierten Teams hat der Memecoin von Pudgy Penguins in den vergangenen Tagen erhebliche Kursrückgänge verbuchen müssen. Welche 3 Gründe dazu geführt haben, erfahren Sie nun im vorliegenden Beitrag.

Korrektur des Kryptomarktes durch DeepSeek zieht Pudgy herunter

Seit dem letzten Hoch des Kryptomarktes bei der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar hat dieser kontinuierlich an Wert verloren, wobei zeitweise ein Verlust von fast 12 % verzeichnet wurde.

Zuerst einmal wurden die Anleger von den Verzögerungen bei Trumps Vorhaben für den Kryptomarkt verunsichert, auch wenn dieser noch unmittelbar vor seinem Amtsantritt mit dem Launch der Memecoins $TRUMP und $MELANIA Schlagzeilen geschrieben und die Solana-Blockchain an die Belastungsgrenze getrieben hat.

Dadurch wurde Pudgy allerdings auch bei dem Ranking der Memecoins weit nach hinten versetzt. Während der Pinguin-Coin kürzlich noch unter den Top 5 rangierte, befindet er sich mittlerweile nur noch auf Platz Nummer 8.

Danach erfolgten bereits am 26. Januar die ersten Abverkäufe aufgrund der chinesischen KI DeepSeek, welche aufgrund der kostenlosen Nutzbarkeit innerhalb kürzester Zeit die Trends der App-Marktplätze gestürmt hat. Zudem hat sie mit weniger Kapital, Rechenleistung und Entwicklungszeit viel mehr als die hochbewerteten KI-Unternehmen aus den USA erreicht.

Somit wurden die Bewertungen der Aktien und Kryptowährungen etwas angepasst, was zu höheren Verlusten geführt hat. Aufgrund der Wichtigkeit des KI-Sektors für das erwartete Wachstum der Investoren kam es dann zu einer Gegenbewegung, welche den gesamten Finanzmarkt und somit auch Pudgy belastet haben.

Jetzt lieber in nützlichen KI-Coin investieren!

Pudgy ist mit einem großzügigen AirDrop und hohen Bewertung gestartet

Ein weiterer wichtiger Grund war der Launch von Pudgy Penguins, da es einen besonders großen AirDrop gab. So wurden 25,9 % an die Pudgy-Community und 24,12 % an andere Gemeinschaften emittiert.

Zudem hat der Memecoin bereits am ersten Tag eine hohe Marktkapitalisierung von mehr als 2,29 Mrd. USD erreicht. Diese konnte in den Folgetagen sogar noch bis auf 2,89 Mrd. USD gesteigert werden, was für einen neuen Memetoken sehr hoch ist.

Außerdem nehmen an AirDrops nicht selten Personen aus Ländern mit schwächeren Währungen teil, da diese dort einen deutlich höheren Wert haben und einige somit sogar schon mehrere Hunderttausende US-Dollar verdient haben. Somit werden wiederum Gewinnmitnahmen begünstigt.

Jetzt günstigen Utility-Memecoin entdecken!

Pudgy hat bisher noch keinen konkreten Nutzen

Bei Pudgy Penguins handelt es sich um einen der etabliertesten Web3-Marken mit Produkten in führenden amerikanischen Supermarktketten wie Walmart, mehr als 1,1 Mrd. Aufrufen bei den GIFs, einer Community von Unterstützern und einer der erfolgreichsten NFT-Kollektionen. Zudem gibt es Spielautomaten, ein Kartenspiel und einiges mehr.

Can I come over and stare at you like this pic.twitter.com/fHSHIYdCAM - Walmart (@Walmart) January 24, 2025

All dies steht jedoch in keinem direkten Zusammenhang zu dem eigenen Memecoin Pudgy. Zwar kann dies der Bekanntheit der Marke helfen und somit auch einen positiven Einfluss auf den Coin haben, dennoch ist dies nicht garantiert. Zudem gibt es immer mehr andere Entwickler von Memetoken, welche Anwendungen im DeFi-Bereich und mehr entwickeln.

Somit muss auch Pudgy nachziehen, da die Konkurrenz nicht schläft und insbesondere in dem Memecoin-Sektor am härtesten ist. Schließlich erscheinen von ihnen am meisten neue Coins, wobei es täglich mehrere Zehntausende sind.

Dennoch bleibt das Team aufmerksam, so hat es kürzlich den beliebten Narrativ "Made in USA" erkannt und diesen Aspekt von sich selbst betont. Zudem gibt es seit dem Launch der Abstract Chain eine Partnerschaft, welche in Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll. Bisher hat PUDGY-Kurs jedoch noch nicht darauf reagiert.

Jetzt beste Wallet für "Made in USA" Coins entdecken!

Pudgy Penguins is proudly made in America. pic.twitter.com/zCUIlK71LP - Pudgy Penguins (@pudgypenguins) January 19, 2025

Die starke Korrektur von Pudgy verdeutlicht zudem die hohen mit Memecoins verbundenen Risiken. Damit Investoren nicht so einfach Opfer eines Totalverlusts werden und leichter die vielversprechenden neuen Coins erwischen, wurde nun Meme Index mit seinem Memetoken-Fonds gestartet.

Zügig hat es über seinen Presale bedeutende Finanzmittel angezogen, um schnelle, einfache, preiswerte und diversifizierte Investitionsmöglichkeiten für den in den sozialen Medien gefragtesten Kryptosektor zu bieten. Dieser kommt mittlerweile auf eine nicht zu unterschätzende Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mrd. USD.

Ausgewählt werden die einzelnen Coins der Indizes über Abstimmungen der DAO. Bei diesen erhalten die Tokeninhaber Stimmrechte, sodass auch die Erfahrungen aus unterschiedlichsten Quellen wie Wirtschaft, Kryptomarkt und Technologie berücksichtigt werden können, um eine besonders strategische Wahl treffen zu können.

Für kurze Zeit sind die für die Investments in den Memecoin-Fonds benötigten $MEMEX-Coins im Presale unter dem späteren Listungspreis erhältlich. Somit und über die Staking-Rendite von 744 % pro Jahr lassen sich schon die ersten Buchgewinne bis zur Markteinführung erzielen.

Jetzt Meme Index entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.