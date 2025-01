NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute die Ernennung von Wissam Jabre zum Executive Vice President und Chief Financial Officer mit Wirkung vom 10. März 2025 bekannt. Jabre verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Finanzorganisationen und kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung und dem disziplinierten operativen Management vorweisen. Die Ernennung von Jabre folgt auf den bereits angekündigten Rücktritt von Mike Berry, der in den letzten fünf Jahren als Executive Vice President und Chief Financial Officer von NetApp tätig war.

"Wir freuen uns sehr, Wissam in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte George Kurian, Chief Executive Officer. "Seine jahrzehntelange Erfahrung im Finanzbereich wird von unschätzbarem Wert sein, während wir unseren visionären Ansatz für eine datengesteuerte Zukunft weiter umsetzen. Als erfahrener CFO und bewährte Führungskraft im Aufbau von leistungsstarken Finanzteams wird Wissam eine zentrale Rolle spielen, nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen, indem er bereichsübergreifend arbeitet."

"Ich freue mich, diesem unglaublichen Team beizutreten, während NetApp seine Dynamik fortsetzt und mit seiner führenden Plattform für intelligente Dateninfrastrukturen Marktanteile erobert", sagte Wissam Jabre, angehender Chief Financial Officer. "Es liegen enorme Chancen vor uns, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern. Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten und die Finanzorganisation zu leiten, während wir das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens weiter vorantreiben und Ergebnisse für unsere Stakeholder erzielen."

Jabre verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Finanzorganisationen für Unternehmen, die sich mit der Geschwindigkeit der Kundenanforderungen bewegen. Zuletzt war er Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Western Digital Corporation, wo er die globale Finanzorganisation leitete, einschließlich Buchhaltung, Finanzberichterstattung, Steuern, Treasury, Innenrevision und Investor Relations. Zuvor war er von 2016 bis zur Übernahme durch Renesas Electronics im Jahr 2021 als Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Dialog Semiconductor tätig. Davor hatte er leitende Positionen im Finanzbereich bei Advanced Micro Devices, Freescale Semiconductor und Motorola inne. Jabre begann seine Karriere bei Schlumberger, wo er in den Bereichen Technik und Finanzen tätig war. Er ist außerdem Mitglied des Vorstands von MKS Instruments, Inc. und gehört dort dem Prüfungsausschuss an. Jabre verfügt über ein MBA der Columbia Business School und ein B.E. in Elektrotechnik von der American University of Beirut.

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das Unified Data Storage, integrierte Datenservices und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt der Unterbrechungen in Chancen für jeden Kunden zu verwandeln. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Beobachtbarkeit und KI, um das beste Datenmanagement der Branche zu ermöglichen. Als einziger Storage-Service der Enterprise-Klasse, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datenservices einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere CloudOps-Lösungen bieten eine kontinuierliche Optimierung von Leistung und Effizienz durch Beobachtbarkeit und KI. Unabhängig von Datentyp, Workload oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

