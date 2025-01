DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Januar

=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis 07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -21,8 Punkte zuvor: -21,3 Punkte *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Januar *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+3,1% gg Vj 4. Quartal: +0,8% gg Vq/+3,3% gg Vj *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Reposatz PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,50% *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vj 10:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 10:00 DE/Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Mast, Pressegespräch zum Ausblick auf die Woche im Parlament, Berlin 10:00 DE/ZVEI, ZVEI-Jahresauftakt-Pressekonferenz 11:00 DE/Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GDV, Schumann, GDV-Experte Faust, Pk zum Thema "Neuer Höchstrechnungszins - Stärkere Garantien und Gesamtleistung für Versicherte", Berlin 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2035 (Volumen 4,5 Mrd EUR) *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Wirtschaftsverbände, Kundgebung zum "Wirtschaftswarntag", Berlin 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zum Jahreswirtschaftsbericht und der neuen Konjunkturprognose, Berlin 13:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz, Berlin *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: 3,00% zuvor: 3,25% *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim 75-jährigen Jubiläum des Sozialverbands VdK, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK Fed Chairman Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,25% bis 4,50% zuvor: 4,25% bis 4,50% *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q *** 22:10 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - KR, CH, HK, SG/Börsenfeiertag Südkorea, China, Hongkong, Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

