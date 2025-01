Feiern Sie die Liebe auf dem "romantischsten Gebäude der Welt". Das Empire State Building (ESB) gab heute seine romantischen Pläne zum Valentinstag bekannt, die eine themenbezogene Filmvorführung, ein spezielles Angebotspaket und das einzigartigste Date von New York City für ein glückliches Paar in diesem Februar umfassen.

Empire for Two - 2024 hatten zwei glückliche Personen, denen man am Valentinstag einen Gruß schickt, das Empire State Building bei der Premiere dieser einmaligen Verabredungsnacht für sich: ein Gourmet-Abendessen mit Weinbegleitung im exklusiven Obervatorium im 102. Stock. Das Drei-Gänge-Menü kuratiert und zubereitet vom Küchenchef des Empire State Building Restaurants "STATE Grill and Bar" bietet ein köstliches Degustationsmenü des Küchenchefs begleitet von einem Live-Musiker und thematisch gedecktem Tisch und natürlich der private Genuss der schönsten Aussicht von allen von New York City. Vor dem Abendessen genießt das Paar Champagner und eine private Erkundung des immersiven Museums des Empire State Building und des Observatoriums im 86. Stock, das für das gesamte Date geschlossen bleibt. Erfahren Sie hier mehr über diese 20.000-US-Dollar-Gelegenheit.





"Das Empire State Building ist ein Symbol zeitloser Romantik, das die Kulisse für zahllose erste Dates, Angebote und Jubiläumsfeierlichkeiten das ganze Jahr über bietet", so Jean-Yves Ghazi, President of the Empire State Building Observatory. "Wir freuen uns, unsere Gäste aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen, um den Valentinstag im 'romantischsten Gebäude der Welt' zu feiern."

Das weltberühmte Observatoriumserlebnis des Empire State Building wurde einer 165 Mio. US-Dollar teuren Neugestaltung unterzogen, die das Gebäude durch ein neues interaktives Museum mit neun Galerien, maßgeschneiderte Gastgeberuniformen und ein neues Observatorium im 102.Stock mit unvergleichlichen Aussichten aus dem Zentrum von New York City ergänzten. Das legendäre Observatoriumserlebnis wurde kürzlich zur Attraktion Nr. 1 in der Welt gewählt und bereits zum dritten Mal in Folge zur Nr. 1 in den Vereinigten Staaten sowie bei den 2024 Tripadvisor Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do.

Hochauflösende Bilder können hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE) erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102.Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten Observatorium im 86.Stock, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zum "America's Favorite Building", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt, von Tripadvisor bei den Travelers' Choice Awards: Best of the Best zwei Jahre in Folge zur Attraktion Nr. 1 in den USA und von Lonely Planet in der Ultimate Travel List zur Attraktion Nr. 1 in New York City erklärt.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

