Neubewertung 2025: Diese 75%-Rallye war erst der Beginn?!

Neuntes Allzeithoch 2025 und 75% Kursgewinn! Dieser Trend dürfte sich möglicherweise fortsetzen.

Denn der deutlich sichtbare Aufwärtstrend als auch das intakte technische "STRONG BUY" sollten diese Rallye weiter befeuern! Die Neubewertung dieses Food-Tech-Unternehmens scheint begonnen zu haben! Die großartigen News, die in den letzten Wochen über den Ticker gingen, haben die Rallye offenbar ausgelöst - weitere Meldungen in dieser Qualität sind für unser Dafürhalten erwartbar.

Über 90 % weniger Schadstoffe im Frittieröl, 30 Arbeitsstunden pro Monat weniger Zeitaufwand, 50 % weniger Kundenbeschwerden und gleichzeitig um 50 % reduzierte Kosten für Öl (die Verwendung des Produktes bereits eingerechnet) - das sind die Eigenschaften, die das "Magic Powder" von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) für Kunden offenbar zu einem Magneten für Großkunden machen, die nun Verträge am laufenden Band unterzeichnen:

Letzte Woche - 16 Tonnen Lieferung: Beyond Oil wurde von einer Fast-Food-Kette in Osteuropa mit 1.000 Standorten als Zulieferer zugelassen und beginnt mit der Einführung seines Produkts im Umfang von 16 Tonnen

Wenige Tage später 4,9 Mio. USD + je 100.000 AUD Lizenzgebühr über 5 Jahre: Beyond Oil expandiert nach Australien und unterzeichnet fünfjährige Vertriebsvereinbarung mit der Firma T&J Oil mit einem geschätzten Wert von 4,9 Mio. USD

Diese Verträge sind trotz der hohen Gesamtabschlusssummen aber nur "Peanuts" verglichen mit dem jüngsten Auftrag:

Der Vertrag, der Mindestabnahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt 8,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 umfasst, positioniert Beyond Oil für eine signifikante Expansion des US-Marktes und hat eine potentielle Gesamtgröße von über 40 Mio. USD, gemessen über die Gesamtvertragszeit.

Beyond Oil schließt mit Latitude Ltd. eine Rahmenvertriebsvereinbarung im Wert von 8,3 Mio. US$ für die Vereinigten Staaten ab

Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) gab einen Master-Vertriebsvertrag mit Latitude Ltd., einem in New York ansässigen Import-, Vertriebs- und Logistikunternehmen, bekannt. Der Vertriebsvertrag umfasst monatliche Mindestverpflichtungen in Höhe von insgesamt 8,3 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann um weitere fünf Jahre verlängert werden.

Latitude wird sich auf den Verkauf an kleine und mittelgroße Kunden im Lebensmittelbereich konzentrieren und gleichzeitig sein Vertriebsnetz nutzen, um eine breite Marktdurchdringung zu erreichen.

Ich werde jedes verfügbare Instrument nutzen, um Beyond Oil als Pflichtprodukt in US-Restaurants, Schulen, Militäreinrichtungen, Catering-Diensten und verwandten Branchen zu etablieren. Das Produkt von Beyond Oil reduziert die Produktion von Karzinogenen, die durch den Zerfall von Frittierölen entstehen, im großen Umfang und hat somit erhebliche Auswirkungen auf die Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Laurel Eastman, Präsidentin von Latitude und ehemalige leitende Beraterin von Präsident Trump

News Fazit:

Sie können problemlos, anhand der letzten Meldungen (Link) selbst beobachten, dass die Aufträge immer größer werden! Das spricht klar dafür, dass die Industrie, dass bei der Industrie ein großer Akzeptanzprozess gestartet ist Der Nutzen der Verwendung des "Magic Powder" von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) ist einfach zu deutlich als dass dieser unbemerkt bleiben könnte!

Der Terminus "kleinere und mittlere Kunden", der von der Trump-Beraterin Eastman für ihr Unternehmen als Zielgruppe genannt wird, ist bedeutender als man glauben möchte. Dies und noch weitere interessante Details erfahren sie im folgenden Market-Leaders Interview mit Robert Kiesman, Vizepräsident von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3):

Wir erwarten weitere gute News, die unseren Eindruck bestätigen, dass Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) nun der Durchbruch gelingen könnte! Die Neubewertung auf diesem Hintergrund sollte sich fortsetzen. Meinung Redaktion

Beyond Oil Ltd.*

WKN: A3DLW3 , ISIN: CA0886691066 , CSE: BOIL , Valor: 118849278

https://www.beyondoil.co/

Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) hat ein sicheres und leistungsstarkes Pulver entwickelt, das schädliche Bestandteile im Frittieröl, wie TPMs, FFAs, Transfette, Acrylamid, PAK und andere Verunreinigungen, absorbiert und deren Bildung verhindert. So bleibt das Frittieröl frisch und frittierte Speisen schmecken fantastisch.

Der Status Quo ist schnell beschrieben: Jede Gastroküche hat eine sognannte "Frittierstation" und je mehr frittiert wird, desto schneller altert das Öl. Es muss ausgetauscht und entsorgt werden.

Wenn man das "Magic Powder" von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) verwendet, kann das verwendete Öl statt nach einigen Tagen erst nach 50 Tagen [!!!] und länger ausgetauscht werden (Quelle). Und es ist so einfach! Wird das Öl dunkel, verunreinigt, trüb oder entwickelt es einen schlechten Geruch bzw. Geschmack, rührt man das "Magic Powder" in das heiße Öl ein. Dieses bindet alle Verunreinigungen sowie Schadstoffe wie z. B. Acrylamid oder Transfette, sodass nach einem Filtervorgang reines, klares, geruchsneutrales und schadstofffreies Öl wieder zur Verfügung steht. Das nachfolgende Video zeigt den "1.000%-Vorteil" klar und deutlich:

Anstatt das Öl alle vier bis sechs Tage zu wechseln, haben wir 60 Tage erreicht, in denen das Öl immer noch den gesetzlichen Standards entspricht. Es war erstaunlich. KFC Israel

Das wahrscheinlich krebserregende Acrylamid, das beim Frittieren entsteht, ist mit dem "Magic-Powder" von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) absolut kein Thema mehr!



Da das Filterpulver von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) ausschließlich aus Stoffen besteht, die ohnehin eine Lebensmittelzertifizierung besitzen, wurde es von der FDA, Health Canada, FSSC und anderen Organisationen zugelassen.

Große Restaurant- und Fast-Food-Ketten werden Kunden - weltweit:

Internationale Fast-Food-Kette - Israel

Hap Chan - Philippinen (+100 Restaurants)

Osteuropäischer Franchisenehmer

Mister Noodles - Spanien (20 Restaurants)





Beyond Oil in Zahlen:

Über 90 % weniger Schadstoffe im Frittieröl, 30 Arbeitsstunden pro Monat weniger Zeitaufwand, 50 % weniger Kundenbeschwerden und gleichzeitig um 50 % reduzierte Kosten für Öl (die Benutzung des "Magic Powder" bereits eingerechnet) - das sind nur einige der Eckdaten, die die Endkunden überzeugen werden!



Gesündere Mitarbeiter, zufriedenere Mitarbeiter

Berichten zufolge ist der Arbeitsplatz an der heißen Ölwanne wenig begehrt, und Mitarbeiter kündigen oft nach kurzer Zeit - zurecht. Häufig liegt das an den Öldämpfen, die mit allerlei Schadstoffen belastet sind und aus verunreinigtem Öl entstehen. Außerdem riechen Kleidung und Haare unangenehm nach altem Frittieröl. Ein Bericht zeigt, dass sich auch dieser Zustand bei regelmäßiger Verwendung des Filterpulvers von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) stark verbessert (Link).

Fazit:

Millionen Liter hochwertiges Pflanzenöl werden täglich entsorgt, da es durch Frittierrückstände - egal ob sichtbar oder unsichtbar - unbrauchbar wird. Durch die Verwendung des "Magischen Pulvers" kann die Verwendungszeit bis auf das Zehnfache verlängert werden. Das führt zu enormen Einsparungen beim Ölverbrauch und reduziert gleichzeitig die Entsorgungskosten für das "Altöl" drastisch. Beyond Oil plant zudem eine Expansion in die milliardenschwere Branche der industriellen Frittiertechnik und hat für diesen neuen Markt bereits einen "Proof of Concept" angekündigt.

Die Ölentsorgungsdienstleister haben offenbar die Gefahr für ihr Geschäft erkannt und sehen den möglicherweise unausweichlichen Siegeszug von Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) bereits voraus. Daher springen sie auf den Zug auf und agieren als Zwischenhändler für das Produkt.

Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Der Restaurantbetreiber spart Kosten, der Entsorger kann seinen Umsatzverlust ausgleichen, und Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) hat das Potenzial, massiv steigende Umsätze durch wiederkehrende Kunden zu generieren.

Wir sind fest davon überzeugt, dass diese einzigartige Technologie nicht nur den Planeten, sondern auch Ihr Aktiendepot nachhaltig positiv beeinflussen könnte. Wir rechnen fest damit, dass große Fast-Food-Ketten und die riesigen Lebensmittelhersteller zunehmend den Mehrwert dieses Produkts erkennen werden. Meinung Redaktion

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: CA0886691066