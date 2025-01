EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP eröffnet Security Operations Leitstand in Hamburg zur Stärkung der Cyber-Sicherheit mittelständischer Unternehmen



29.01.2025

Pliezhausen, 29. Januar 2025. Mit dem rund um die Uhr besetzten, TÜV-zertifizierten Security Operations Leitstand bietet DATAGROUP Zugang zu modernsten Security Services und Kapazitäten, die speziell auf die Anforderungen des Mittelstands zugeschnitten sind.

DATAGROUP zeigt mit dem neuen Security Operations Leitstand in Hamburg die Innovationskraft der neuesten Generation des CORBOX IT-Serviceportfolios, mit seinen vier Kernelementen in eindrucksvoller Form. Er ist vollständig in die Prozesskette der CORBOX Services integriert, die mit CORSecurity, die notwendige Sicherheitsarchitektur in der neuesten Generation schon voll integriert haben. Diese steht mit den spezifischen CORBOX Security Services außerdem für modernste Technologien zur proaktiven Erkennung und Abwehr von Bedrohungen. Hier setzt DATAGROUP auf eine einzigartige Technologiepartnerschaft mit Cisco, die unter anderem den Zugang zu internationalen Cyber Intelligence Ressourcen ermöglicht. Und das nicht nur in definierten IT-Infrastrukturen, sondern dem CORCloud Gedanken folgenden auch in einem modernen Multi-Cloud-Umfeld.

Die Expertise erfahrener IT-Sicherheitsexpert*innen wird hier mit der DATAGROUP eigenen KI-Technologie CORIntelligence für eine besonders hohe Reaktionsfähigkeit kombiniert. Die DATAGROUP KI-Technologie ermöglicht eine hoch-automatisierte Erstbearbeitung von Incidents in Echtzeit und entlastet dadurch das menschliche Leitstand-Team, das seine Erfahrung und Expertise auf die komplexeren Sicherheitsvorfälle fokussieren kann.

CORCompliance unterstützt hingegen Unternehmen bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, in Bezug auf die abgebildeten IT-Security Verfahren und Prozesse, aber auch in Bereichen wie Business Continuity Management (BCM). Mit einer autarken Infrastruktur am Standort Hamburg wird dazu eine besonders hohe Betriebssicherheit garantiert, und im Ernstfall stehen den Kunden zusätzliche vorbereitete Ausweichkapazitäten am Standort zur Verfügung. Dies sorgt nicht nur für kontinuierliche Handlungsfähigkeit, sondern auch für Kostenersparnisse durch geteilte Kapazitäten im Normalbetrieb.

"Mit unserem neuen Leitstand schaffen wir in Hamburg eine zentrale Anlaufstelle für IT-Sicherheit, die besonders den Anforderungen mittelständischer Unternehmen gerecht wird", erklärt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. "Wir setzen der CORBOX Idee folgend in einem Shared Service Ansatz auf modernste Technologien und kombinieren diese mit der menschlichen Expertise unserer Security-Spezialist*innen, um unseren Kunden zuverlässige und bezahlbare Services zur Absicherung ihrer IT-Landschaft und für den Notfall zu bieten."

Einzigartige Sicherheitsarchitektur und lokale Vorteile

Als erstes KI-gestütztes Sicherheitszentrum seiner Art in der Region bietet der Leitstand in Hamburg zahlreiche Alleinstellungsmerkmale. Dazu gehören die hochautomatisierte Sicherheitsüberwachung durch Cisco XDR-Technologie, ein integriertes Darknet-Monitoring & External Attack Surface Management sowie die rund um die Uhr verfügbare Betriebsführung vor Ort. Die physische 7x24-Besetzung des Leitstands gewährleistet dabei, dass selbst kritische Sicherheitsvorfälle jederzeit effizient bearbeitet werden können. Der Betrieb des Leitstands erfüllt die hohen Anforderungen des KRITIS-Sektors und ist eng mit den anderen Betriebsteams von DATAGROUP verknüpft, um Synergieeffekte und Zeitvorteile bei der Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen zu erzielen.

Attraktives Angebot für mittelständische Unternehmen

DATAGROUP bietet mittelständischen Unternehmen ein transparentes Preismodell, das modernste Technologie und qualifiziertes Fachpersonal zu einem wettbewerbsfähigen Preis kombiniert. Zur Eröffnung wird Kunden und Interessenten zudem ein besonderes Angebot unterbreitet, das eine schnelle und preiswerte Installation der Security Operations Services ermöglicht.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

