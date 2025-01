EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

RENK Group AG 2024 Vorläufiges Ergebnis



29.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RENK Group AG - Vorläufiges, untestiertes Ergebnis

Q4/24 und Gesamtjahr 2024 Sehr starkes 4. Quartal und Gesamtjahr 2024 auf Rekordniveau

Auftragseingang in Rekordhöhe: Gesamtjahr 1,4 Mrd. €;

in Q4/24 Steigerung um 60% zum Vorjahr

in Q4/24 Steigerung um 60% zum Vorjahr Umsatzerlöse: Gesamtjahr 1,1 Mrd. €

(Erwartung ~€ 1,100 Mio. €);

in Q4/24 Steigerung um 33% zum Vorjahr

(Erwartung ~€ 1,100 Mio. €); in Q4/24 Steigerung um 33% zum Vorjahr Bereinigtes EBIT: Gesamtjahr 189 Mio. €

(Erwartung: ~€ 175 - 190 Mio. €);

in Q4/24 Steigerung um 67% zum Vorjahr Augsburg, 29. Januar 2025 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, setzt 2024 seinen Wachstumskurs ungemindert und erfolgreich fort. Die positiven Rahmenbedingungen im Marktsegment Verteidigung trugen zu einem Rekord-Auftragseingang von 1,4 Mrd. € bei. Aufgrund der starken operativen Leistung hat RENK einen Umsatz in Höhe von 1,1 Mrd. € erwirtschaftet, welches einer Steigerung von 23% zum Vorjahr entspricht. Hieraus ergibt sich ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,3x. Darüber hinaus erzielte RENK ein bereinigtes EBIT in Höhe von 189 Mio. €, welches einem Anstieg um 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf der Grundlage dieser vorläufigen, untestierten Ergebnisse hat RENK die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich erreicht (Prognose für das Geschäftsjahr 2024: ~1.100 Mio. €). Darüber hinaus liegt das vorläufige bereinigte EBIT mit 189 Mio. € von RENK für das Geschäftsjahr 2024 am oberen Ende der aktuellen, nach oben eingeengten Prognose (Prognose für das Geschäftsjahr 2024: ~175 - 190 Mio. €) und über dem aktuellen Marktkonsens (Marktkonsens vom 25. November 2024: 181,3 Mio. €). Das starke 4. Quartal hat maßgeblich zu diesem erfolgreichen Geschäftsjahr beigetragen. Gleichzeitig sinkt der Leverage auf unter 1,9x des bereinigten EBITDA (2023: 2,4x). Das Net Working Capital konnte erfolgreich zum Jahresende 2024 auf rund 25 % der Umsatzerlöse reduziert werden. Auch für das Geschäftsjahr 2025 sieht der Vorstand der RENK Group AG eine Fortsetzung dieses positiven Wachstums- und Profitabilitätstrends, zu welchem alle drei Segmente beitragen werden. Die Vorstandsvorsitzende, Susanne Wiegand, erklärte: "Ich freue mich sehr, dass wir in unserem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen ein so starkes Ergebnis vorlegen können. Mit dem hohen Auftragseingang, der Erreichung unseres Umsatzzieles sowie einem bereinigten EBIT am oberen Ende unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2024 haben wir unsere Leistungsfähigkeit nachhaltig bewiesen. Es ist für mich besonders erfreulich, das Unternehmen in einer so starken Position an meinen Nachfolger Dr. Alexander Sagel zu übergeben. RENK ist optimal positioniert, um die sich bietenden Wachstumschancen zu nutzen, und ich freue mich darauf, die Entwicklung des Unternehmens auch in Zukunft eng zu verfolgen". Über RENK Group AG Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Die RENK Group AG ist seit 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit 9. Mai 2024 Mitglied des SDAX. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com Haftungsausschluss Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.





Kontakt:

Herr Fabian Klee

Head of Corporate Communications &

Group Spokesperson



Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



+49 160 7154 647



29.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com