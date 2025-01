The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2025ISIN NameXS2582358789 POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTNCA135087P659 CANADA 22/25XS2104995399 KOR SEAST P. 20/25DE000DW6C003 DZ BANK IS.A1956XS2577586055 DZ BANK IS.A1970DE000DW6C1C8 DZ BANK IS.A1968DE000DW6C045 DZ BANK IS.A1960DE000HLB7BS0 LB.HESS.THR.CA.TIL.02B/23DE000DW6C1A2 DZ BANK IS.A1966DE000DW6C037 DZ BANK IS.A1959DE000NLB33N7 NORDLB 23/25DE000HLB7BT8 LB.HESS.THR.CARRARA02A/23ES06670509Q3 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-DE000HLB12L7 LB.HESS.-THR. IS.E.0514BUS375558AZ68 GILEAD SCIENCES 14/25XS1180063056 SOUTH.GAS NET. 15/25 MTNUS40414LAM19 HEALTHPEAK PPTYS 15/25US404119BR91 HCA INC. 2025US50540RAQ56 LABCORP HLDG 2025CH0265801198 BQUE CANT. FRIBOURG 15-25FR0012395689 CREDIT AGRI. 15-25ES0414950628 CAIXABANK S.A. 05-25DE000HLB3DZ0 LB.HESS.THR.CARRARA08B/16DE000NLB89B4 NORDLB IS. 17/25DE000A14JYV3 BAD.-WUERTT.LSA 15/25XS1556931779 HSBC BANK 17/25 FLR MTNUSU22018AQ56 COX COMMUNIC. 14/25 REGSUS13645RAS31 CAN.PAC.KAN. 2025US136385AV34 CANADIAN NAT.RES. 2025IT0005386245 ITALIEN 19/25XS1944412664 OMAN 19/25 MTN REGSUS49446RAU32 KIMCO REALTY 17/25US92277GAE70 VENTAS REALTY 2025US00724FAC59 ADOBE 15/25FR0013478849 QUADIENT 20/25XS2102931594 CAIXABANK 20/25 MTNDE000LB2CQX3 LBBW MTN 20/25 LSNO0010917750 BAKKEGRUPPEN 21/25 FLRUS064159TF31 BK NOVA SCOT 20/25XS1759625491 POSEIDON FIN.1 18/25 CVUS00724PAB58 ADOBE 20/25DE000A2YN1K5 PCC SE ITV.19/25DE000LB2BMW6 LBBW FZA NH 22/25US025816CQ09 AMER.EXPRESS 22/25XS2437455277 HITA.HC CAP. 22/25 MTNXS1558491855 MUNDYS SPA 17/25 MTN