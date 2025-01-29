The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2025
ISIN Name
XS2582358789 POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN
CA135087P659 CANADA 22/25
XS2104995399 KOR SEAST P. 20/25
DE000DW6C003 DZ BANK IS.A1956
XS2577586055 DZ BANK IS.A1970
DE000DW6C1C8 DZ BANK IS.A1968
DE000DW6C045 DZ BANK IS.A1960
DE000HLB7BS0 LB.HESS.THR.CA.TIL.02B/23
DE000DW6C1A2 DZ BANK IS.A1966
DE000DW6C037 DZ BANK IS.A1959
DE000NLB33N7 NORDLB 23/25
DE000HLB7BT8 LB.HESS.THR.CARRARA02A/23
ES06670509Q3 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-
DE000HLB12L7 LB.HESS.-THR. IS.E.0514B
US375558AZ68 GILEAD SCIENCES 14/25
XS1180063056 SOUTH.GAS NET. 15/25 MTN
US40414LAM19 HEALTHPEAK PPTYS 15/25
US404119BR91 HCA INC. 2025
US50540RAQ56 LABCORP HLDG 2025
CH0265801198 BQUE CANT. FRIBOURG 15-25
FR0012395689 CREDIT AGRI. 15-25
ES0414950628 CAIXABANK S.A. 05-25
DE000HLB3DZ0 LB.HESS.THR.CARRARA08B/16
DE000NLB89B4 NORDLB IS. 17/25
DE000A14JYV3 BAD.-WUERTT.LSA 15/25
XS1556931779 HSBC BANK 17/25 FLR MTN
USU22018AQ56 COX COMMUNIC. 14/25 REGS
US13645RAS31 CAN.PAC.KAN. 2025
US136385AV34 CANADIAN NAT.RES. 2025
IT0005386245 ITALIEN 19/25
XS1944412664 OMAN 19/25 MTN REGS
US49446RAU32 KIMCO REALTY 17/25
US92277GAE70 VENTAS REALTY 2025
US00724FAC59 ADOBE 15/25
FR0013478849 QUADIENT 20/25
XS2102931594 CAIXABANK 20/25 MTN
DE000LB2CQX3 LBBW MTN 20/25 LS
NO0010917750 BAKKEGRUPPEN 21/25 FLR
US064159TF31 BK NOVA SCOT 20/25
XS1759625491 POSEIDON FIN.1 18/25 CV
US00724PAB58 ADOBE 20/25
DE000A2YN1K5 PCC SE ITV.19/25
DE000LB2BMW6 LBBW FZA NH 22/25
US025816CQ09 AMER.EXPRESS 22/25
XS2437455277 HITA.HC CAP. 22/25 MTN
XS1558491855 MUNDYS SPA 17/25 MTN
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