FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In China, Hongkong und Singapur ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfests.

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In China, Hongkong und Singapur ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfests.

FREITAG: In China und Hongkong ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfests.

TAGESTHEMA

Ökonomen und Börsianer gehen davon aus, dass die US-Notenbank ihren Leitzins stabil halten wird. Die zuletzt soliden Beschäftigungszahlen lassen zudem erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem Niveau belassen könnte. Eine Zinssenkung im März oder Mai bleibt zwar möglich, wird aber derzeit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Der US-Geldmarkt rechnet derzeit mit knapp zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, von denen die erste wahrscheinlich nicht vor Juni erfolgen wird. Fed-Chef Jerome Powell könnte sich im Vergleich zur Dezember-Sitzung zwar weniger zurückhaltend im Hinblick auf künftige Zinssenkungen äußern, zugleich aber keine Dringlichkeit anklingen lassen, so die Strategen von TD Securities. Die Marktteilnehmer werden mit Spannung auf Kommentare lauschen, wie die Fed die Inflations-, Arbeitsmarkt- und Zinsaussichten im Lichte der politischen Agenda von Präsident Donald Trump einschätzt. Trump hat erklärt, dass er einen niedrigeren Leitzins bevorzugt. IM Handel wird vermutet, dass viele von Trumps Maßnahmen, insbesondere Pläne für Handelszölle und Steuersenkungen, wahrscheinlich inflationär wirken werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK Fed Chairman Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,25% bis 4,50% zuvor: 4,25% bis 4,50%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.104,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.648,00 +0,3% Nikkei-225 39.394,89 +1,0% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 8.447,00 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Im Sog der kräftigen Erholung an der Wall Street vom Deepseek-Schock zu Wochenbeginn geht es auch an den Börsen in Tokio und Sydney mit den Kursen nach oben. Wie bereits in den USA weisen Aktien aus dem KI-Bereich die stärksten Aufschläge auf, nachdem sie teils massiv verkauft wurden in Reaktion darauf, dass das chinesische Unternehmen Deepseek eine KI-Technologie entwickelt hat, die deutlich billiger ist als bisherige Modelle und die auch viel energieärmer betrieben werden kann. In Sydney stützen auch günstig ausgefallene Inflationszahlen die Stimmung. Sie könnten der australischen Notenbank die Tür für eine Zinssenkung im Februar öffnen, so die Analysten von RBC Capital. In Tokio stehen Shin-Etsu Chemical nach Vorlage des Quartalsberichts unter Druck. Der Kurs liegt 2,2 Prozent im Minus. In Sydney schossen Star Entertainment um 13 Prozent nach oben. Der Kasinobetreiber hat angekündigt, sein Veranstaltungszentrum in Sydney zu verkaufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.850,35 +0,3% 136,77 +5,4% S&P-500 6.067,70 +0,9% 55,42 +3,2% Nasdaq-Comp. 19.733,59 +2,0% 391,75 +2,2% Nasdaq-100 21.463,04 +1,6% 335,76 +2,2% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 963 Mio 1.135 Mio Gewinner 1.230 1.604 Verlierer 1.545 1.203 Unverändert 67 42

Erholung - Nach den kräftigen Vortagesverlusten im Technologiesektor kam es zu einer Erholung, angeführt von Aktien mit KI-Bezug. Der unter die Räder gekommene Halbleitersektor im S&P-500 machte einen Satz um 5,1 Prozent nach oben, nach dem Schock in der Technologiebranche tags zuvor angesichts der von der chinesischen Deepseek entwickelten billigeren und energieschonenderen KI-Technologie. KI werde sich durchsetzen, möglicherweise zu niedrigeren Preisen, wurde am Markt auch eine positive Interpretation gefunden. Das seien zwar keine guten Aussichten für die Branchenriesen, aber durchaus positive für die breitere Wirtschaft, hieß es. Nvidia erholten sich um 8,8 Prozent, Marvell Technology um 3,5 und Broadcom um 2,6 Prozent. Dagegen verloren AMD weitere 0,5 Prozent. Händler sprachen insgesamt von einer eher wackligen Stabilisierung unter den KI-Riesen. Boeing stiegen in Reaktion auf die Vorlage weiterer Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 um 1,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,20 -0,3 4,20 -4,4 5 Jahre 4,33 +0,1 4,33 -4,6 7 Jahre 4,43 -0,7 4,44 -4,9 10 Jahre 4,54 +0,1 4,54 -3,2 30 Jahre 4,78 +1,0 4,77 0,3

Am Anleihemarkt tat sich nach dem deutlichen Rückgang der Renditen am Vortag wenig. Die Blicke seien auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet gewesen. Eine Zinsänderung werde zwar nicht erwartet, spannend könnten aber Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell zu den Folgen für die Geldpolitik der politischen Agenda des neuen Präsidenten Trump werden.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:12 % YTD EUR/USD 1,0441 +0,1% 1,0429 1,0440 +0,8% EUR/JPY 162,07 -0,1% 162,23 162,57 -0,5% EUR/GBP 0,8382 -0,0% 0,8384 0,8389 +1,3% GBP/USD 1,2457 +0,1% 1,2441 1,2445 -0,5% USD/JPY 155,22 -0,2% 155,54 155,68 -1,3% USD/KRW 1.444,53 -0,3% 1.448,58 1.446,49 -2,1% USD/CNY 7,1629 -0,1% 7,1705 7,1768 -0,6% USD/CNH 7,2584 -0,2% 7,2743 7,2776 +2,0% USD/HKD 7,7891 -0,0% 7,7898 7,7894 +0,3% AUD/USD 0,6246 -0,1% 0,6253 0,6255 +0,9% NZD/USD 0,5666 +0,0% 0,5665 0,5664 +1,2% Bitcoin BTC/USD 102.517,15 +1,3% 101.237,65 103.011,10 +8,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar reagierte positiv auf neue Trump-Einlassungen zum Thema Zölle, der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Eine protektionistische Politik begünstige die nationale Währung, treibe die Inflation nach oben und somit auch das Leitzinsniveau, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,77 73,77 0% 0 +3,5% Brent/ICE 77,43 77,49 -0,1% -0,06 +3,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach einem volatilen Verlauf legten die Ölpreise nach den Vortagesverlusten um bis zu 1,1 Prozent zu. Teilnehmer verwiesen auf Proteste in libyschen Häfen, die die Exporte aus dem Land stören könnten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.760,72 2.763,56 -0,1% -2,84 +5,2% Silber (Spot) 30,38 30,44 -0,2% -0,05 +5,2% Platin (Spot) 943,83 943,23 +0,1% +0,60 +4,1% Kupfer-Future 4,22 4,25 -0,5% -0,02 +4,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg im US-Handel um 0,7 Prozent auf 2.764 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

USA - Politik

Die Trump-Administration hat ihre Anordnung, fast die gesamte Auslandshilfe auszusetzen, teilweise zurückgenommen und will nun "lebensrettende Kernprogramme" ausnehmen, die Medikamente, medizinische Versorgung, Nahrungsmittel und Unterkünfte umfassen, wie aus einem Memo von US-Außenminister Marco Rubio hervorgeht. In einer Richtlinie des Außenministeriums vom 24. Januar war eine weitgehende Aussetzung der Auslandshilfe angeordnet worden.

SONY

hat seinen COO und CFO Hiroki Totoki, der das Wachstum des Unternehmens im Bereich der Unterhaltungsinhalte geleitet hat, mit Wirkung zum 1. April zum CEO ernannt. Der derzeitige Chairman und CEO, Kenichiro Yoshida, wird weiter als Chairman fungieren.

STARBUCKS

Der Gewinn ist im ersten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken. Starbucks setzte wie im Vorjahr 9,4 Milliarden Dollar um, Analysten hatten 9,3 Milliarden geschätzt. Die Verkäufe wurden hauptsächlich durch die Eröffnung von 377 neuen Filialen während des Quartals unterstützt. Der Gewinn pro Aktie fiel um 23 Prozent auf 69 Cent, übertraf jedoch die von Analysten erwarteten 67 Cent. Das Nettoergebnis betrug 780,8 Millionen Dollar.

