Brüssel (ots/PRNewswire) -EIT Digital ist stolz darauf, den Start der (d)Academy (https://dacademy.io/) bekannt zu geben, einer hochmodernen Plattform für digitale Fähigkeiten, die entwickelt wurde, um dem kritischen Mangel an digitalen Talenten in Europa entgegenzuwirken.Die (d)Academy wurde in Zusammenarbeit mit Abodoo, einem führenden Anbieter für Remote-Talentvermittlung, ins Leben gerufen, um eine Herausforderung zu bewältigen, die Einzelpersonen, Unternehmen und ganze Volkswirtschaften betrifft: Über 75 % der EU-Unternehmen berichten über Schwierigkeiten, qualifizierte digitale Fachkräfte zu finden, während nur 56 % (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=627685) der Europäerinnen und Europäer im Alter von 16 bis 74 Jahren über grundlegende digitale Kenntnisse verfügen.Die (d)Academy ermöglicht ein kompetenzbasiertes Job-Matching anstelle der traditionellen Lebenslaufprüfung, einen Paradigmenwechsel der den Talentpool erweitert und zu einer effizienteren Personalbeschaffung führt.Im Mittelpunkt ihres Auftrags steht die Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens, die den Menschen das Rüstzeug für die Anpassung und den Erfolg in einer sich rasch entwickelnden technologiebasierten Welt vermittelt. Durch modulare, auf die Branche abgestimmte Kurse in stark nachgefragten Bereichen wie Cybersicherheit, Datenanalyse und maschinelles Lernen, die in Zusammenarbeit mit über 300 Branchenpartnern entwickelt wurden, stellt die Plattform sicher, dass die Lernenden sich kontinuierlich weiterbilden und umschulen können, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Arbeitgeber gerecht zu werden.Darüber hinaus stützt sich die (d)Academy auf die Talente und das Fachwissen der EIT Digital Master School, was ihren Einfluss auf den Übergang von der Ausbildung in die Arbeitswelt verstärkt.Das Herzstück der Plattform ist, ein firmeneigener KI-Algorithmus, der sowohl die Lebensläufe als auch die Kurse aufschlüsselt und die Hard- und Soft-Skills identifiziert, die erforderlich sind, um die Profile der Bewerber mit den aktuellen Anforderungen der Branche in Einklang zu bringen.Die Lernenden können die gewünschten Laufbahnen und Schwerpunktbereiche auswählen. Die datengesteuerte KI-Technologie der (d)Academy stellt dann relevante Inhalte von Partneranbietern zusammen, um personalisierte Lernprogramme zu erstellen. Bildungspartner können ihre eigenen Inhalte abbilden, um bessere Kursvorschläge zu machen, während Arbeitgeber Qualifikationslücken in der Belegschaft erkennen und den Einstellungsbedarf mit den Schulungsergebnissen abgleichen können.Ein weiteres Kernelement ist der Digital Skills Passport, eine mobile Anwendung, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu präsentieren und mit Arbeitgebern in Kontakt zu treten.Nutzerinnen und Nutzer können ihren Lebenslauf hochladen oder ihre Fähigkeiten, Berufserfahrung und Ausbildung manuell eingeben. Die KI der Plattform analysiert diese Daten, um Kurse zu empfehlen, die Qualifikationslücken schließen und den aktuellen Anforderungen der Branche entsprechen. Bewerberinnen und Bewerber können sich direkt auf Stellen bewerben oder von Personalvermittlern eingeladen werden, wobei ihre Daten nur bei beiderseitigem Interesse weitergegeben werden."Bei der Beseitigung der digitalen Qualifikationslücke geht es nicht nur darum, freie Stellen zu besetzen, sondern auch darum, Europas Zukunft in einer technologiegetriebenen Welt zu sichern. Wenn wir dieses Problem nicht lösen, laufen wir Gefahr, bei der globalen Wettbewerbsfähigkeit, der Innovation und dem Wirtschaftswachstum zurückzufallen. Die (d)Academy ist unsere strategische Antwort auf diese Herausforderung", sagt Federico Menna, CEO von EIT Digital.Mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2030 rund 100 Millionen Kompetenzpässe zu aktivieren, soll die Initiative wirtschaftliche Verluste in Höhe von schätzungsweise 11,2 Billionen Euro in 14 G20-Ländern verhindern, indem die wachsende Qualifikationslücke geschlossen wird."Lernen muss zugänglich, anpassungsfähig und kontinuierlich sein", so Diva Tommei, Chief Innovation and Education Officer bei EIT Digital. "Unser Ziel ist es nicht nur, den heutigen Fachkräftemangel zu beheben, sondern auch eine Kultur des lebenslangen Lernens in ganz Europa zu schaffen. Die (d)Academy stattet den Einzelnen mit den Werkzeugen aus, die er braucht, um in einer sich ständig verändernden technologischen Landschaft erfolgreich zu sein, und gibt ihm Zugang zu einer "Academy for Life"."Weitere Informationen finden Sie unter www.eitdigital.eu und www.dacademy.io.