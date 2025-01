(shareribs.com) London 29.01.2025 - Die Ölpreise geben am Mittwoch leicht nach. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. China und Indien werden voraussichtlich für einige Zeit kein russisches Rohöl erhalten. Das API hat neue Lagerbestandsdaten veröffentlicht. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,86 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...