Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Hoher Stellenzuwachs unter Scholz im Kanzleramt

Im Bundeskanzleramt hat sich die Stellenanzahl seit dem Amtsantritt von Kanzler Olaf Scholz (SPD) um rund 10 Prozent erhöht. Das geht aus einer Anfrage des CDU-Abgeordneten Matthias Hauer an die Bundesregierung hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. 775 Personen waren demnach im Bundeskanzleramt zum Ausscheiden von Angela Merkel beschäftigt. "Am 14. Januar 2025 waren 852 Personen im Bundeskanzleramt beschäftigt", heißt es in der Antwort von Staatsministerin Sarah Ryglewski (SPD). Seit dem Amtsantritt von Scholz seien zudem 23 Beamte befördert worden, die erst mit ihm in das Bundeskanzleramt gewechselt sind. Kurz vor Ende der Legislaturperiode gibt es nach einer SZ-Recherche in einigen Ministerien eine Beförderungsoffensive, aber nicht auf dem Niveau zum Ende anderer Bundesregierungen.

