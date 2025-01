DENVER (dpa-AFX) - Die US-Firma Boom Supersonic ist ihrem Ziel, einen Nachfolger des Überschallflugzeugs Concorde zu bauen, einen wichtigen Schritt nähergekommen. Booms Testmaschine XB-1 übertraf bei einem Flug über der kalifornischen Mojave-Wüste zum ersten Mal die Schallgeschwindigkeit. Es ist das erste Mal, dass eine privat und nicht von einer Regierung oder einem großen Konzern entwickelte Maschine das schaffte.

XB-1 sieht als Testflugzeug noch wie ein Militärjet aus. Boom will aber eine Passagiermaschine mit dem Namen Overture für 64 bis 80 Fluggäste bauen, die bis zu doppelt so schnell sein soll wie heutige Verkehrsflugzeuge. Das Ziel ist, Overture 2030 in die Luft zu bekommen. Unter anderem United Airlines und American Airlines stellten in Aussicht, das Flugzeug von Boom einzusetzen. Allerdings verzögerte sich bereits der Erstflug von XB-1 von 2021 bis März 2024.

Beim Fliegen mit Überschall ist die Fluggeschwindigkeit größer als die Schallgeschwindigkeit in der Umgebung des Flugzeuges. Die Ära von Überschall-Passagierflügen ging vorerst mit dem letzten Flug einer Concorde im Jahr 2003 zu Ende. Die in Frankreich und Großbritannien entwickelte Maschine blieb vor allem wegen ihres hohen Spritverbrauchs ein Nischenmodell./so/DP/mis