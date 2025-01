Berlin (ots) -Die Technologie für E-Auto-Batterien entwickelt sich stetig weiter. Das führt dazu, dass sich die Reichweite vergrößert und zugleich Ladezeit und Kosten reduziert werden. Umfangreiche Informationen zum Thema liefert ein E-Book der Verti Versicherung AG, das mit renommierten Experten für moderne Energiesysteme herausgegeben wurde.Während aus Norwegen jüngst vermeldet wurde, dass dort mittlerweile fast jedes neu verkaufte Auto vollelektrisch ist, setzen sich E-Autos in Deutschland deutlich langsamer durch. Die Nutzer sehen neben den Vorteilen wie Umweltweltfreundlichkeit, niedrige Betriebskosten und Steuervorteile auch viele Nachteile. Zu diesen zählen vor allem die im Vergleich zu Verbrennern höheren Anschaffungskosten, die Reichweitenproblematik und der Batterieverschleiß.Allerdings passiert in Wissenschaft und Forschung aktuell enorm viel, so dass zumindest die Argumente rund um Batterie und Reichweite mehr und mehr an Schlagkraft verlieren dürften: "Die Automobilindustrie optimiert und entwickelt die Technologie für E-Auto-Batterien stetig weiter, um die Reichweite in Zukunft zu vergrößern und zugleich die Ladezeit und Kosten zu reduzieren", sagt der Kfz- und Versicherungsexperte Alexander Held von der Verti Versicherung AG. "Damit werden E-Autos folglich künftig immer alltagstauglicher und ein Umstieg attraktiver."Standard-Garantiezeit von acht JahrenBisher sei es so, dass E-Auto-Batterien bei moderaten Bedingungen und guter Nutzung zwischen 8 und 15 Jahren halten können. "Da aber die Lebensdauer einer E-Auto-Batterie mit dem von Herstellern gewährten Garantiezeitraum gleichgesetzt wird, gilt aktuell eine Standard-Garantiezeit von acht Jahren", so der Versicherungsexperte.Zum Ende dieser Standard-Lebensdauer verfüge eine E-Auto-Batterie in etwa noch über 70 bis 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. "Das bedeutet, dass der Akku zwar weniger Reichweite bietet, das E-Auto aber immer noch nutzbar ist. Ob die Lebensdauer einer E-Auto-Batterie allerdings auch hält, was Hersteller versprechen, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen neben der Qualität der Batterie zum Beispiel die Anzahl der Ladezyklen, das Lade- und Fahrverhalten oder die Temperaturbedingungen", sagt Held.Auch bei hohen Laufleistungen noch hohe LebensdauerDass die Erwartungen an die Batterie-Lebensdauer manchmal auch übererfüllt werden, zeigt eine Untersuchung der Dekra. In einem Batterie-Schnelltestverfahren der Prüfgesellschaft zeigten sich die allermeisten Antriebsbatterien selbst bei höheren Laufleistungen immer noch in einem guten Zustand - konkret gab es Modelle mit Akkus, die auch mit Laufleistungen von 180.000 km und mehr noch bis zu 97 Prozent ihrer Ursprungs-Kapazität aufwiesen .Mehr Informationen zum Thema "Nachhaltigkeit und Zukunft von Elektroauto-Batterien" (https://www.verti.de/media/Nachhaltigkeit-und-Zukunft-von-Elektroauto-Batterien.pdf) liefert das von der Verti Versicherung AG herausgegebene E-Book von Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer und Mark Junker. Sauer beschäftigt sich an der TH Darmstadt mit den Themen Batterie- und Energiespeichersysteme für mobile und stationäre Anwendungen in all ihren Facetten. Er ist Gründungsdirektor des Forschungszentrum "Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction for Electrochemical and Power Electronic Systems" (CARL). Junker ist Spezialist für Energiespeichersysteme an der RWTH Aachen.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/5959332