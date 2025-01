Thales Sentinel sichert die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierenden Eyedea-Technologien und bietet Kunden die Gewissheit, dass die Software sicher, vertrauenswürdig und validiert ist

Thales kündigte heute eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen für visuelle Erkennungstechnologie Eyedea an. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, seine KI-gestützte und maschinell lernende visuelle Erkennungssoftware für Kunden auf der ganzen Welt mithilfe von Thales Sentinel, der weltweit führenden Plattform für Software-Monetarisierung und -Schutz, einzusetzen und zu schützen.

Zu den hochkarätigen, auf Sicherheit bedachten Kunden zählen internationale und nationale Polizeiorganisationen wie Interpol, Europol und die tschechische Polizei. Ursprünglich wurde Eyedea 2006 von einer Forschungsgruppe des Zentrums für maschinelle Wahrnehmung der Tschechischen Technischen Universität in Prag gegründet.

Das Unternehmen ist Anbieter von KI-Software für die visuelle Erkennung, die Dinge wie Fahrzeugmarken und -modelle, Nummernschilder, Zugwagennummern und vieles mehr anhand von CCTV-Bildern klassifizieren kann. Die Technologie von Eyedea erkennt anhand von Standard-Verkehrskameras Aktivitäten wie abgelenkte Fahrer, nicht angelegte oder angelegte Sicherheitsgurte und sie zählt Fahrgäste, was beispielsweise in Bezug auf Fahrgemeinschaftsspuren von Nutzen ist. Außerdem kann die Technologie von Eyedea personenbezogene Merkmale und Fahrzeugkennzeichen in den Bilddaten unkenntlich machen und so die Einhaltung der DSGVO und anderer lokaler Datenschutzgesetze sicherstellen.

"Wir sind sehr stolz auf unsere gewachsene Beziehung zu Eyedea. Thales Sentinel konnte im Zuge des Wachstums der KI-basierten Software von Eyedea, die inzwischen Hunderte von öffentlichen und privaten Kunden weltweit unterstützt, IP-Schutz und eine flexible Konfiguration bereitstellen. Wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit mit Eyedea, das seine KI-Technologie innovativ weiterentwickelt", kommentiert Damien Bullot, Vice President Software Monetization bei Thales.

"Thales Sentinel spielt für unsere Markteinführung im Hinblick auf Sicherheit und Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle. Unsere Kunden müssen darauf vertrauen können, dass der Zugriff auf unsere Software abgesichert ist. Gleichzeitig müssen wir unsere IP schützen und die aktiven Bereitstellungen verwalten. Thales Sentinel meistert beides mit Bravour, und dank unserer langjährigen Partnerschaft mit dem Unternehmen können wir unsere Einnahmequellen skalieren und den Fokus im Laufe der Zeit stärker auf technologische Innovationen legen", so Martin Urban, CEO von Eyedea.

Die Kunden von Eyedea nutzen die KI-Erkennungssoftware des Unternehmens, indem sie sie in die bereits vorhandene Hard- und Software einbetten. Dies wird über Software Development Kits (SDKs) von Eyedea sowie eine Thales-Sentinel-Lizenz auf einem Hardware-Schlüssel bereitgestellt. Die Kombination aus dem Hardware-Schlüssel und dem SDK gibt den Kunden nicht nur die Sicherheit, dass ihr Zugriff auf die Software geschützt ist; auch das Team von Eyedea kann sich darauf verlassen, dass die Software nicht unbefugt genutzt oder manipuliert wird.

Sentinel Envelope schützt die Software vor Sicherheitsverletzungen und Sentinel Licensing ermöglicht es Eyedea außerdem, je nach Kundenanforderungen verschiedene Lizenzpakete anzubieten. Dies beinhaltet die Flexibilität, Kunden eine kostenlose dreimonatige Testversion anzubieten, bei der die Laufzeit je nach Nutzungsdauer oder -volumen endet und die Kunden dann als Einjahreslizenz erwerben können.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Technologien, der auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert ist: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber und Digital.

Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert fast 4 Mrd. Euro pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.

Thales hat fast 81.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Mrd. Euro.

