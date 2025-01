London (ots/PRNewswire) -DoktorABC, eine führende Telemedizin-Plattform in Deutschland, hat eine Petition gestartet, um den Erhalt der Legalisierung von medizinischem Cannabis zu sichern. Ziel ist es, den Zugang für Patienten, die auf diese Therapie angewiesen sind, auch in Zukunft zu gewährleisten.Ein möglicher Regierungswechsel im Februar könnte die Legalisierung gefährden und damit tausende Patienten von einer dringend benötigten Behandlung ausschließen. Für viele Betroffene ist medizinisches Cannabis nicht nur ein Medikament, sondern oft die einzige Möglichkeit, Schmerzen zu lindern und ein würdiges Leben zu führen."Ohne medizinisches Cannabis hätte ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen können. Es gibt mir nicht nur die Kontrolle über meine Schmerzen zurück, sondern auch Lebensqualität und Hoffnung", sagt Maria S., eine 42-jährige Patientin aus Braunschweig, die seit Jahren unter chronischen Schmerzen leidet.DoktorABC unterstreicht, dass der Zugang zu medizinischem Cannabis ein grundlegendes Patientenrecht darstellt. Eine Rücknahme der Legalisierung würde zahlreichen Menschen die Chance nehmen, ihre gesundheitlichen Probleme angemessen zu behandeln."Wir stehen für die Gesundheit und das Wohl der Patienten", erklärt David Barnan, CMO von DoktorABC. "Medizinisches Cannabis darf nicht auf der Strecke bleiben."Die Petition setzt drei klare Schwerpunkte:- Sicherer Zugang: Patienten benötigen weiterhin diese lebenswichtige Behandlung.- Qualität und Regulierung: Nur die Legalisierung ermöglicht strikte Kontrollen und Verbraucherschutz.- Schutz vor dem Schwarzmarkt: Eine Rücknahme würde unkontrollierte Angebote stärken.Die Petition ist nicht nur ein Aufruf, sondern ein klares Signal an die Politik: Die Bedürfnisse der Patienten müssen Priorität haben. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass wichtige medizinische Fortschritte geschützt und weiterentwickelt werden.DoktorABC lädt Bürgerinnen, Bürger und Organisationen ein, aktiv zu werden und ein starkes Zeichen für den Erhalt medizinischer Therapien zu setzen.Jetzt mitmachen: Unterzeichnen Sie die Petition und helfen Sie mit, die Versorgung der Patienten zu sichern! Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Unterstützung finden Sie auf unserer Website: https://wellness.doktorabc.com/de/cannabis-legalisierung-petition.Über DoktorABC: DoktorABC ist eine führende Telemedizin-Plattform, die Patienten in Deutschland diskrete und sichere Zugänge zu medizinischen Beratungen und verschriebenen Medikamenten ermöglicht.Medienkontakt:David BarnanCMO+498001030508View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/doktorabc-startet-petition-fur-den-erhalt-der-legalisierung-von-medizinischem-cannabis-302361959.htmlOriginal-Content von: DoktorABC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163641/5959367