Paderborn/Magdeburg (ots) -Künstliche Intelligenz ist längst im akademischen Alltag angekommen. Laut einer aktuellen Umfrage der Hochschul-App UniNow setzen bereits 9 % der Studierenden vollständig auf KI-Tools wie ChatGPT bei der Erstellung ihrer Abschlussarbeiten. Weitere 35 % verwenden KI gezielt für einzelne Aufgaben wie Recherche oder das Überwinden von Schreibblockaden.Diese Zahlen zeigen: Während KI für viele Studierende ein hilfreiches Werkzeug ist, bleibt sie für andere ein Tabu. Ein Drittel der Befragten verzichtet komplett auf den Einsatz solcher Technologien - sei es aus Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit oder aus Sorge um die wissenschaftliche Integrität.KI als Chance und HerausforderungDie Ergebnisse der Umfrage werfen wichtige Fragen auf: Wie viel Unterstützung durch KI ist in der Wissenschaft vertretbar? Und welche Kompetenzen sollten Studierende erwerben, um den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie zu erlernen? Klar ist: KI wird nicht nur den Studienalltag, sondern auch die Arbeitswelt grundlegend verändern. Unternehmen sollten diese Entwicklung nutzen, um Mitarbeitende frühzeitig auf den Umgang mit Schlüsseltechnologien vorzubereiten."Die Umfrage zeigt, dass KI nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Lerngegenstand betrachtet werden muss. Studierende, die sich die Arbeit mithilfe von KI erleichtern, stehen auf dem Arbeitsmarkt häufig besser da. Ihre Fähigkeit, mit dieser Schlüsseltechnologie sicher umzugehen, macht sie zu besonders produktiven und wertvollen Mitarbeitenden", erklärt Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer der Stellenbörse Jobware (http://www.jobware.de).Der Trend zeigt: Die wachsende Nachfrage nach KI-Kompetenzen spiegelt sich bereits deutlich in Stellenanzeigen wider. Es entstehen neue Tätigkeitsfelder, die spezialisierte Fähigkeiten erfordern. Um gezielt junge Talente mit Erfahrung im Umgang mit dieser Schlüsseltechnologie anzusprechen, bietet sich die HochschulApp UniNow an, über die mehr als eine halbe Million Studierende ihren Hochschulalltag organisieren - viele davon mit fundierten KI-Kenntnissen. Unternehmen sollten diese Chance nutzen, um frühzeitig technologische Entwicklungen mitzugestalten und innovative Ansätze ins eigene Haus zu holen. Wer jetzt handelt, sichert sich langfristig Wettbewerbsvorteile und bleibt in Sachen KI zukunftsfähig.Über die UmfrageDie Umfrage wurde unter 650.000 Studierenden an deutschen Hochschulen durchgeführt und gibt aktuelle Einblicke in die Rolle von KI im Studium. Rund 32 % der Befragten gaben an, keine KI bei Abschlussarbeiten zu nutzen, während 9 % diese vollständig automatisieren. 35 % verwenden KI (ChatGPT) für etwa ein Viertel (25 %) der Erarbeitung der Arbeit. Zudem sparen 17 % die Hälfte des Aufwandes bei der Erarbeitung. Nur 7 % geben an, drei Viertel (75 %) des Aufwands einzusparen und 9 % geben an, sich durch KI den ganzen Aufwand zu sparen. An dieser Umfrage nahmen 5734 Studierende teil.Über UniNowUniNow, Marktführer unter den deutschen Hochschul-Apps, geht dank des direkten Zugangs zum akademischen Nachwuchs diesen und anderen Fragen in den Themenfeldern Studium & Karriere gemeinsam mit der Jobbörse Jobware.de, der UniNow als Tochtergesellschaft verbunden ist, nach. Die App UniNow stellt wichtige studienrelevante Informationen wie Stundenpläne, Notenspiegel und E-Mails gebündelt auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform kostenfrei bereit. Über 650.000 Studierende nutzen diese bereits, Tendenz steigend.Über den UniNow-Feed wurden im Rahmen einer aktuellen Umfrage über eine halbe Million Studierende bundesweit bezüglich ihrer Einstellung befragt. Hierbei kamen 5734 Antworten für die obige Fragestellung zustande. Aufgrund ihrer einzigartigen Reichweite unter Studierenden aller Fachrichtungen kann die Campus-App UniNow (www.uninow.de) ein umfassendes Stimmungsbild zeichnen.