Schon kurz nach der DeepSeek-Panik kann der DAX am Mittwoch ein neues Rekordhoch markieren! Doch was treibt den Leitindex jetzt an? Und ist die Panik an den Börsen vorbei? Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von ASML und Renk. Gestützt von einer Erholung der Nasdaq hat der DAX am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die starken Auftragseingänge von ASML, einem Ausrüster der Chipindustrie, hoben zusätzlich die Stimmung für Technologiewerte ...

