Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte am Mittwoch ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent senken und den Weg für weitere Zinssenkungen im Verlauf des Jahres ebnen, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe kürzlich erklärt, dass der Desinflationsprozess weiter voranschreite und die Inflation bis 2025 ihr Zielniveau erreichen werde. Zudem werde die Zentralbank mindestens die Markterwartungen bestätigen, dass es bis Ende 2025 zu Zinssenkungen in Höhe von 75 Basispunkten komme, was den Zinssatz auf 2,0 Prozent senken würde. Die Währungshüter könnten jedoch ein offensiveres geldpolitisches Vorgehen andeuten - angesichts der jüngst schwachen Daten aus Europas Kernländern, insbesondere Deutschland, sei das Risiko dafür groß. ...

